Esküvője éjszakáján esett kómába, majd halt meg a menyasszony

Néhány nappal az esküvője után halt meg egy influencer menyasszony, a 26 éves Adna Rovčanin-Omerbegović. Rosszul lett az esküvői fogadáson, majd két nappal később meghalt.

Meghalt a menyasszony, nem sokkal az esküvője után Fotó: Unsplash

Esküvője után nem sokkal meghalt a menyasszony

Egy helyi újság beszámolója szerint a menyasszonyt kórházba szállították. Kezelése közben kómába esett, két nappal később, szeptember 15-én pedig meghalt. Az ara az online tartalomkészítés mellett egy szalont is üzemeltetett Szarajevóban. Rajongók gyászáradata fogadta halálát.

Tegnap még közöttünk voltál, ma elbúcsúztatunk. Nyugodj békében, kedves Adna

- írta egyikük.

Valaki más azt írta, nem igazságos, hogy ilyen fiatalon érjen véget az élete. Adnat férje, négy testvére, valamint szülei gyászolják - számol be róla a Mirror.

Jelenleg boncolás folyik, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta az influencer halálát. Adna és férje a szarajevói Hollywood Hotelben házasodtak össze. Temetését a Kobilja Glava-i mecsetben tartották. A Crnu-Hronik helyi lap szerint több száz ember elment a temetésére, hogy lerója tiszteletét.

Közösségi média platformjait halála után deaktiválták, esküvői fotósa azért közzétett pár megható képet, megemlítve, hogy Adna mosolya volt a legszebb.