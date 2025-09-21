Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Esküvője éjszakáján esett kómába, majd halt meg a menyasszony

menyasszony
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 06:15
esküvőtragédiahaláleset
Nászútját már nem élte meg a fiatal. A közösségi médiában influencerként ismert menyasszony rosszul lett az esküvői fogadáson.
Alexa
A szerző cikkei

Néhány nappal az esküvője után halt meg egy influencer menyasszony, a 26 éves Adna Rovčanin-Omerbegović. Rosszul lett az esküvői fogadáson, majd két nappal később meghalt.

menyasszony
Meghalt a menyasszony, nem sokkal az esküvője után Fotó:  Unsplash

Esküvője után nem sokkal meghalt a menyasszony

Egy helyi újság beszámolója szerint a menyasszonyt kórházba szállították. Kezelése közben kómába esett, két nappal később, szeptember 15-én pedig meghalt. Az ara az online tartalomkészítés mellett egy szalont is üzemeltetett Szarajevóban. Rajongók gyászáradata fogadta halálát. 

Tegnap még közöttünk voltál, ma elbúcsúztatunk. Nyugodj békében, kedves Adna

- írta egyikük.

Valaki más azt írta, nem igazságos, hogy ilyen fiatalon érjen véget az élete. Adnat férje, négy testvére, valamint szülei gyászolják - számol be róla a Mirror.

Jelenleg boncolás folyik, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta az influencer halálát. Adna és férje a szarajevói Hollywood Hotelben házasodtak össze. Temetését a Kobilja Glava-i mecsetben tartották. A Crnu-Hronik helyi lap szerint több száz ember elment a temetésére, hogy lerója tiszteletét.

Közösségi média platformjait halála után deaktiválták, esküvői fotósa azért közzétett pár megható képet, megemlítve, hogy Adna mosolya volt a legszebb.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu