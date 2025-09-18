Jamie Oliver őszintén vallott: felesége betegsége megnehezíti a mindennapjaikat!

Jamie Oliver egy interjú alkalmával árulta el, hogy felesége, Jools neurodivergens betegségben szenved, amit gyakran emlegetnek ADHD, autizmus és egyéb idegrendszeri eltéréssel kapcsolatos betegségekhez. Majd később megerősítette, hogy a pár öt gyermekéből néhány szintén hasonló diagnózissal él. Az 50 éves híres séf őszintén beszélt volt modell feleségéről Davina McCall Begin Again című podcastjában, és elmondta, hogy Jools állapota „valóban kihívást jelenthet” a mindennapokban.

A sztárséf, Jamie Oliver meglepő vallomást tett családjáról / Fotó: MW

Jamie Oliver próbálja mindenben segíteni feleségét a nehézségek ellenére

A sztárséf feleségéről, Juliette Norton nagyon kedvesen, szeretetteljesen és megértően nyilatkozott.

„Ő inkább a háttérben van, és szándékosan így tesz. Ő a mi sziklánk. Rendkívüli ösztönei vannak, hihetetlenül kedves és nagyon vicces. Imádom őt teljes szívemből. Nem tudok helyette beszélni, de van néhány neurodiverzitása, ami az életét egyszerre érdekessé és kihívásokkal telivé teszi. Természetesen vannak pozitívumok is, de rengeteg dolog van, ami miatt ő az, aki, és nagyon hálás vagyok neki… és fantasztikus anya”

- idézte a séf szavait a Daily Mail.

Jamie és Jools 2000-ben házasodtak, és 2023-ban a Maldív-szigeteken újították meg esküvői fogadalmukat gyermekeik jelenlétében. Jamie arról is mesélt, hogyan találkozott feleségével, amikor még csak 18 éves volt.

„Egyszerűen gyönyörű, tiszta és természetes volt. Egyedi, kicsit ügyetlen, de nagyon aranyos. Mindig különc öltözködésű volt, igazán menő és szokatlan ruhákat viselt”

- idézte fel emlékeit Oliver.

A TV-sztár elmondta, hogy a 23 éves Poppy, a 22 éves Daisy, a 16 éves Petal, a 14 éves Buddy és a 8 éves River gyermekeivel kapcsolatban éjszakánként beszélnek Jools-szal az ágyban, hogy megértsék a gyerekek viselkedésének okait.

A séf szerint a neurodiverzitásról való hozzáállás generációs kérdés is lehet, mivel az idősebbek gyakran nem tapasztalták ezeket a nehézségeket fiatalon. Jamie, aki maga is diszlexiás, elmondta, hogy iskolában gyakran „buta” címkékkel illették, és ezért értéktelennek, butának és lassúnak érezte magát. A diszlexia gyakori tanulási nehézség, amely problémákat okoz az olvasásban, írásban, helyesírásban és a feldolgozásban.