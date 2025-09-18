Börtönből készül majd esküvőjére a kollégiumi gyújtogató? - kemény ítéletet kér az ügyész

Három, a húszas éveinek elején járó fiatal várakozik a Fővárosi Ítélőtábla folyosóján. Egykor jó barátok voltak, de most egymástól viszonylag távol állva várják, hogy a terembe szólítsák őket a hallgatósággal és a média képviselőivel együtt. Ők voltak azok a fiúk, akik 15 éves korukban, 2019. január 23-án felgyújtották a Ráday utcai kollégiumot. A Fővárosi Törvényszék első fokon az elsőrendű vádlottat 2 év, 4 évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte gondatlanságból elkövetett közveszély okozásáért, a két társát pedig 240, illetve 280 óra közmunkára, garázdaságért. Az ügyészség mindhárom büntetést túl enyhének tartotta, ezért szigorításért fellebbezett: mindhárom vádlott esetében letöltendő szabadságvesztés kiszabását kérte.

A kollégiumi gyújtogatók a Fővárosi Ítélőtáblán Fotó: Gáll Regina / Bors

Mint arról a Bors is beszámolt, a fiúk egyike összetűzésbe került egy hajléktalannal, és őt akarták megleckéztetni, amikor a kollégium ajtajának támasztott matracát felgyújtották. Azzal azonban nem számoltak, hogy a lángok az épületre is átterjednek.

A tárgyaláson előként a fellebbviteli ügyész kapott szót.

Álláspontom szerint, a vádlottak végig együtt mozogva, közös elhatározással mentek ahhoz a bizonyos matrachoz, hogy azt meggyújtsák. Az égés meggyorsítása érdekében előzetesen körömlakklemosót vásároltak, amit az elsőrendű vádlott a matracra öntött. Az öngyújtót a másodrendű vádlott adta át neki. Mialatt az elsőrendű vádlott a matracot meggyújtotta, a másik kettő a testével takarta. Amikor a matrac meggyulladt, mindhárman elfutottak, ebből pedig az következik, hogy a vádlottak a gyújtási folyamattal mindhárman egyetértettek

– mondta a jogász, aki szerint a fiúkat társtettesként kell kezelni.

A bíró a fiúkat egyenként megkérdezte, milyen változás állt be az életükben az elsőfokú ítélet óta. Az elsőrendű vádlott elmondta, hogy sikerült az építőiparban elhelyezkednie. Az egyik társa az esküvőjére és gyermekvállalásra készül a menyasszonyával, míg a másik jelenleg is repülőgép-szerelőnek tanul.

A három fiú, még kamaszként követte el tettét Fotó: Gáll Regina / Bors

A kollégiumi gyújtogatók sajnálják a történteket

A harmadrendű vádlott ügyvédje kijelentette: ő maga 54 évesen elmondhatja magáról, hogy még soha életében nem gyújtott fel matracot, és valószínűleg ez már így is marad. Hozzátette: a bűncselekmény idején fiatalkorúak tette egy sajnálatos diákcsínynek indult. Nem kívántak sem tragédiát, sem komolyabb kárt okozni.