Börtönből készül majd esküvőjére a kollégiumi gyújtogató? - kemény ítéletet kér az ügyész

Három, a húszas éveinek elején járó fiatal várakozik a Fővárosi Ítélőtábla folyosóján. Egykor jó barátok voltak, de most egymástól viszonylag távol állva várják, hogy a terembe szólítsák őket a hallgatósággal és a média képviselőivel együtt. Ők voltak azok a fiúk, akik 15 éves korukban, 2019. január 23-án felgyújtották a Ráday utcai kollégiumot. A Fővárosi Törvényszék első fokon az elsőrendű vádlottat 2 év, 4 évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte gondatlanságból elkövetett közveszély okozásáért, a két társát pedig 240, illetve 280 óra közmunkára, garázdaságért. Az ügyészség mindhárom büntetést túl enyhének tartotta, ezért szigorításért fellebbezett: mindhárom vádlott esetében letöltendő szabadságvesztés kiszabását kérte.
Mint arról a Bors is beszámolt, a fiúk egyike összetűzésbe került egy hajléktalannal, és őt akarták megleckéztetni, amikor a kollégium ajtajának támasztott matracát felgyújtották. Azzal azonban nem számoltak, hogy a lángok az épületre is átterjednek.
A tárgyaláson előként a fellebbviteli ügyész kapott szót.
Álláspontom szerint, a vádlottak végig együtt mozogva, közös elhatározással mentek ahhoz a bizonyos matrachoz, hogy azt meggyújtsák. Az égés meggyorsítása érdekében előzetesen körömlakklemosót vásároltak, amit az elsőrendű vádlott a matracra öntött. Az öngyújtót a másodrendű vádlott adta át neki. Mialatt az elsőrendű vádlott a matracot meggyújtotta, a másik kettő a testével takarta. Amikor a matrac meggyulladt, mindhárman elfutottak, ebből pedig az következik, hogy a vádlottak a gyújtási folyamattal mindhárman egyetértettek
– mondta a jogász, aki szerint a fiúkat társtettesként kell kezelni.
A bíró a fiúkat egyenként megkérdezte, milyen változás állt be az életükben az elsőfokú ítélet óta. Az elsőrendű vádlott elmondta, hogy sikerült az építőiparban elhelyezkednie. Az egyik társa az esküvőjére és gyermekvállalásra készül a menyasszonyával, míg a másik jelenleg is repülőgép-szerelőnek tanul.
A harmadrendű vádlott ügyvédje kijelentette: ő maga 54 évesen elmondhatja magáról, hogy még soha életében nem gyújtott fel matracot, és valószínűleg ez már így is marad. Hozzátette: a bűncselekmény idején fiatalkorúak tette egy sajnálatos diákcsínynek indult. Nem kívántak sem tragédiát, sem komolyabb kárt okozni.
A jogász hangsúlyozta, hogy védence a saját lehetőségei mértékében már fizetett kártérítést az elhunyt férfi családjának. Hozzátette: a vádlottak padján csupán a három fiú ül, pedig a bútordarab jóval hosszabb, így többen is elfértek volna rajta.
- Mindvégig sérelmeztem, hogy nem mindenki ül itt, aki itt ülhetne. Ennek okait csupán sejtem, de ez nem ide tartozik. Azok a szabálytalanságok, melyeket az elsőfokú bíróság feltárt, olyan megállapításokra vezethetnek, melyek más személyek felelősségének megállapítására is juttathatták volna a hatóságot - fogalmazott.
Vallomást tenni már egyikük sem kívánt, de az utolsó szó jogán egybehangzóan azt állították, hogy mélységesen sajnálják a történteket.
Retteghy István, Attila ügyvédje a Borsnak elmondta: számukra az elsőfokú ítélet teljesen megfelelt volna.
- Tény, hogy a három fiatalkorú felelőtlen volt, amikor a matracot meggyújtotta, de egyértelműen megállapítható, hogy a szándékuk nem terjedt ki az épület lángba borítására, és pláne a kollégiumban tartózkodó férfi halálának okozására. A lángok továbbterjedéséhez számos szabálytalanság hozzájárult, többek között az, hogy matrac közelében levő ajtó mögött éghető anyagokat tároltak – magyarázta a jogász. A Fővárosi Ítélőtábla szeptember 23-án, kedden hirdet határozatot.
2019. január 23-án, délután együtt töltötte idejét három fiatalkorú, ketten akkor 15 évesek, harmadik társuk akkor 16 éves volt. Kitalálták, hogy felgyújtanak valamit, ehhez acetont vásároltak és leszakítottak egy darabot egy köztéri plakátból. Amikor a IX. kerület, Markusovszky térre értek, meglátták a Ráday utcai kollégiumnak a tér felé eső, használaton kívüli bejáratát, amelynek egy matrac volt nekitámasztva. Ezt gyújtották fel. A tűz felhevítette a bejárat fémajtaját, az pedig meggyújtotta a túloldalán levő bútorzatot. A lángok szétterjedtek az épületben. Az egyik kollégiumi szobában tartózkodó férfi későn észlelte a tüzet, majd menekülés közben a forró levegő belélegzése miatt összeesett és életét vesztette. A kollégiumból, valamint a mellette levő társasházból összesen 140 embernek kellett kimenekülnie, az épületet a tűz után el kellett bontani. Az újraépítés költsége közel 4 milliárd forintra rúgott.
