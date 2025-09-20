Bornai Tibor Laár Andrásról: „Aznap nem sejtettük, hogy ez lesz a vége”

Mint ismert, Laár András 25 évvel ezelőtt egyszer már kilépett az 1981-ben alapított KFT együttesből egy rövidebb időre, de visszatért és utána ugyanabban a formában, stabilan működött a zenekar. Bornai Tibor elmondta, hogy 51 évig zenélt vele együtt, ezért nagyon fájt neki, amikor Laár idén tavasszal otthagyta őket, és azt nyilatkozta, hogy őt nem is szerette senki a zenekarban.

Bornai Tibor és Laár András 50 éves barátsága szakadt meg

(Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)

A kilépés napjára úgy emlékezett, hogy egy hosszabb folyamat végére került pont:

Benne volt a levegőben, miközben mégis váratlanul ért minket... Aznap, amikor elkezdtük a próbát, még nem sejtettük, hogy ez lesz a vége. 1974 óta ismerem, azóta játszottam vele egy zenekarban.

Bízik abban, hogy Laár András – aki szerint soha nem szerették őt – átgondolja majd ezt a nyilatkozatát: „Talán, ha majd egyszer lenyugszik, ő is túlzásnak fogja találni. Ő az elsőszülött fiam keresztapja. Nehéz lenne felsorolni bizonyítékokat amellett, hogy mi őt tényleg szerettük. Fájdalmas volt ezt hallani.” Egy héttel a szakítás után a három zenekari tag levelet írt Laárnak, erre nem érkezett válasz. Semmilyen kapcsolat nincs jelenleg a KFT tagjai és közte.

Hosszú folyamat vége volt

„Több lesz a zene és kevesebb a bohóckodás” – nemrég ezt írta ki Bornai Tibor a Facebookra. Ezzel kapcsolatban is kérdeztük: elmondta, hogy egy hosszú folyamat része volt, hogy a KFT zenekar színpadára „bemerészkedett Besenyő Pista bácsi”, aki Laár legnépszerűbb karaktere volt egy másik produkcióból, a L’art pour l’art társulatból.

Bornai Tiborék kérték, hogy Besenyő Pista bácsi ne bukkanjon fel a KFT-koncerteken

(Fotó: MW archív)

„Mindig kértük, hogy válassza külön, mert ez egy zenekar, zenei produkciót ad elő, az meg egy vidám est, amelyen máshol van a hangsúly. De egyre jobban összecsúszott ez a kettő. Azt hiszem, hogy benne a másik, nevettető, nem pedig a zenész éjne győzött” – vélekedett.

Bornai Tibor szerint felelősségük van

Miután Laár kilépett, a megmaradt három tag: Bornai Tibor, Lengyelfi Miklós és Márton András együtt töltött sok időt, sokat, egész délutánokat beszélgettek. Felmerült még az is, hogy abbahagyják, hogy nevet változtatnak, végül az győzött, amit most látunk: új énekes, új gitáros és több vendégfellépő jött.

Nagyon szeretjük a foglalkozásunkat.

„Életem nagy ajándéka, hogy a színpadon tölthettem sok évtizedet ezekkel az emberekkel. Felelősséggel tartozunk a közönségnek is” – mondta, hozzátéve, hogy ameddig a közönség kíváncsi rájuk, addig zenélnek.