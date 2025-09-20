Bornai Tibor Laár Andrásról: „Aznap nem sejtettük, hogy ez lesz a vége”

Mint ismert, Laár András 25 évvel ezelőtt egyszer már kilépett az 1981-ben alapított KFT együttesből egy rövidebb időre, de visszatért és utána ugyanabban a formában, stabilan működött a zenekar. Bornai Tibor elmondta, hogy 51 évig zenélt vele együtt, ezért nagyon fájt neki, amikor Laár idén tavasszal otthagyta őket, és azt nyilatkozta, hogy őt nem is szerette senki a zenekarban.
A kilépés napjára úgy emlékezett, hogy egy hosszabb folyamat végére került pont:
Benne volt a levegőben, miközben mégis váratlanul ért minket... Aznap, amikor elkezdtük a próbát, még nem sejtettük, hogy ez lesz a vége. 1974 óta ismerem, azóta játszottam vele egy zenekarban.
Bízik abban, hogy Laár András – aki szerint soha nem szerették őt – átgondolja majd ezt a nyilatkozatát: „Talán, ha majd egyszer lenyugszik, ő is túlzásnak fogja találni. Ő az elsőszülött fiam keresztapja. Nehéz lenne felsorolni bizonyítékokat amellett, hogy mi őt tényleg szerettük. Fájdalmas volt ezt hallani.” Egy héttel a szakítás után a három zenekari tag levelet írt Laárnak, erre nem érkezett válasz. Semmilyen kapcsolat nincs jelenleg a KFT tagjai és közte.
„Több lesz a zene és kevesebb a bohóckodás” – nemrég ezt írta ki Bornai Tibor a Facebookra. Ezzel kapcsolatban is kérdeztük: elmondta, hogy egy hosszú folyamat része volt, hogy a KFT zenekar színpadára „bemerészkedett Besenyő Pista bácsi”, aki Laár legnépszerűbb karaktere volt egy másik produkcióból, a L’art pour l’art társulatból.
„Mindig kértük, hogy válassza külön, mert ez egy zenekar, zenei produkciót ad elő, az meg egy vidám est, amelyen máshol van a hangsúly. De egyre jobban összecsúszott ez a kettő. Azt hiszem, hogy benne a másik, nevettető, nem pedig a zenész éjne győzött” – vélekedett.
Miután Laár kilépett, a megmaradt három tag: Bornai Tibor, Lengyelfi Miklós és Márton András együtt töltött sok időt, sokat, egész délutánokat beszélgettek. Felmerült még az is, hogy abbahagyják, hogy nevet változtatnak, végül az győzött, amit most látunk: új énekes, új gitáros és több vendégfellépő jött.
Nagyon szeretjük a foglalkozásunkat.
„Életem nagy ajándéka, hogy a színpadon tölthettem sok évtizedet ezekkel az emberekkel. Felelősséggel tartozunk a közönségnek is” – mondta, hozzátéve, hogy ameddig a közönség kíváncsi rájuk, addig zenélnek.
Nedvig Balambért, az új gitárost Bornai szerint „az ég küldte nekik”. Épp tanácstalanul ültek azon tanakodva, hogyan pótolják a gitáros-énekest, amikor Maróti Zoltán barátjuk javaslatára megkeresték a fiatal Balambért. Neki jelen pillanatban is van más zenekara, és időközben felvették a Zeneakadémia jazz tanszakára.
Bornai Tibor mellett Szekeres András énekel az utóbbi időkben a zenekarban, így volt ez a nyári koncerteken is: „Régóta ismerjük, vendégnek többször hívtuk korábban. A dalaink fele olyan magas, hogy én nem tudom elénekelni, az én hangom inkább bariton, nem tenor.
Felmerült, hogy pótolnia kell-e neki Laár Andrást. De nem kell, őt nem lehet pótolni, nem is az a cél.
„Az a cél, hogy a dalok elhangozzanak, Szekeres András pedig egy teljesen más habitusú ember.”
A KFT-vel fellépnek időközönként Laár András gyerekei is, Dávid, Buda, Bence. Ugyanígy a színpadra lép néha Lengyelfi Edit, Bornai Emma, Kamilla és Szilveszter is. A zenekar sok ponton kötődött, Laár Bence például Lengyelfi Miklós nagyobbik lányát vette feleségül. „Ez egy összetartó, szerető család. Ennek fordított most hátat szegény Laár András” – jegyezte meg. Laár a napokban a Borsnak elmondta, kikkel él együtt, mi történt vele.
Bornai Tibor arra is kitért, hogy a zenekar tagjainak gyerekei is együttest alapítottak, KFT-dalokat játszanak. Csodálatos volt látni őket, velük játszani pedig mesés élmény Bornai számára.
„Ami legjobban szokott fájni, amikor olyan komment érkezik, hogy a zenekar Laár nélkül nem ér semmit.”
Ez olyan, mintha minden dalt ő írt volna, mintha ő lett volna a zenekar szellemi atyja, ami persze nem így volt.
„Nekem nagyon fáj, ha valaki így látja. Én írtam és éneklem a dalok felét, nagyon sok szellemi energiám van a zenekarban. Persze a másik két tagot is figyelembe kellene venni!” – emelte ki Bornai.
Ne menj el! címen hamarosan jön egy új KFT-dal. Hogy Laárnak szól-e, erre azt válaszolta Bornai Tibor, hogy ez legyen meglepetés. Novemberben legkésőbb a tévében is bemutatják, de lehet, hogy rádiókhoz is elviszik korábban. Koncertjeikre pedig ugyanúgy járnak fiatalok és ötven fölöttiek: „A közönség nagyon vegyes életkor szempontjából. Akik KFT zenekaron nőttek fel, családot alapítottak, a gyerekeiknek is megmutatták ezt a zenét. Több generáció jön el a koncertekre, ami nekünk nagy öröm.”
