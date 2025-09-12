Zokogott az eltűnt, holtan talált román férfi párja: Zoltánt az asszony veje ölte meg – Videó

Sírva mesélte el a kameráknak egy idős asszony, az eltűnt Zoltán élettársa, hogyan végzett a férfivel az ő rokona. Zoltánt közel két hónapig kereste a kedvese és a rendőrség, végül Tiszakécskén találták meg a holttestét.

Az eltűnt férfi kedvese könnyek között mondta el, hogy mi történt Zoltán meggyilkolásának a napján / Fotó: TV2 Tények

Eltűnt, holtan találták Zoltánt

Zoltán után július 15-e óta kutatott a rendőrség, de mintha a föld nyelte volna el. Kedvese, a 80 éves nő a TV2 Tények stábjának törte meg a csendet és mesélt a férfi eltűnéséről. Az eltűnt, majd később holtan talált Zoltánnal a gyilkosság napján összevesztek, ugyanis Zoltán nem vetette meg az italt és kezet emelt rá. Az asszony így a lányától és annak párjától kért segítséget, akik elvitték őt a tanyáról. A későbbi áldozat így egyedül maradt, ám a veje visszament hozzá és megölte – Zoltán saját ágylepedőjével végzett vele.

A lányomnak a férje csak beszaladt, és ő (Zoltán) csak feküdt az ágyon. Biztos, hogy ráugrott és megfojtotta ott az ágyon

– idézte fel az asszony, hogy mi történt a tragédia napján.

Az elkövető ezután kocsiba tette a román férfi holttestét, majd Tiszakécske erdős területére hajtott, ott rejtette el az áldozat földi maradványait – egy gödörbe helyezte és néhány tuskóval elfedte.

Az áldozat élettárásának azt hazudta, hogy az eltűnt Zoltán elköltözött, de az asszony gyanút fogott, több furcsa jel és megérzés vezette a rendőrökhöz, akiknél jelentette kedvese eltűnését.

- Mondják, hogy Matyi elköltözött. Mondom, hova? Hát nem tudják, de én azt hittem – mert úgy román állampolgár volt –, hogy biztosan hazament. De a telefonját és a cigarettáját is itt hagyta, mindent. Aztán papucsba indult el. (…) Az ágyról a lepedő le volt húzva, és akkor egyszer mondtam, hogy hát ez nem elment, hanem elvitték – részletezte a különös helyzetet a nő, kiemelve: ekkor döntött úgy, hogy a hatóságok segítségét kéri az élettársa felkutatásában.

Az eltűnt tiszakécskei férfit évekig volt együtt a kedvesével, egy vita után váltak szét. Sajnos utána a férfit megölte - az asszony veje / Fotó: TV2 Tények

„A lányom nem beszél velem”

Sajnos rossz hírt közöltek vele. Két hónappal később keresték fel őt, és közölték – a férfit megtalálták, de már nincs életben. A nő vejét októberben hallgatták ki, ekkor tört meg és mindent bevallott. Így derült ki a szörnyű igazság.