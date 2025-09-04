Hat tünet, amit ha figyelmen kívül hagysz, az életeddel játszol

Egy vezető rákkutató onkológus arra figyelmeztet, hogy a férfiak gyakran hajlamosak félvállról venni apróbb egészségügyi panaszokat, pedig ezek időben történő felismerése akár életet is menthet. A legújabb felmérések szerint a férfiak jóval ritkábban keresik fel háziorvosukat, mint a nők – így súlyos betegségek, köztük a rák is, sokszor túl későn kerül diagnosztizálásra.

A rákkutató most megosztja tapasztalatait

Fotó: Deemerwha studio / Shutterstock

Az ONS egészségügyi felmérése szerint az elmúlt 28 napban a férfiak mindössze 33,5%-a próbált kapcsolatba lépni háziorvosával saját maga vagy családtagja miatt, míg a nőknél ez az arány 45,8%. Dr. Jiri Kubes, a Proton Therapy Center sugárterápiás onkológusa szerint ez a tendencia komoly kockázatokat rejt.

Rákkutató leplezte le a hat tünetet, amire oda kell figyelnünk

Az onkológus kiemelte, hogy a férfiaknak különösen oda kell figyelniük bizonyos, gyakran jelentéktelennek tűnő tünetekre.

Ilyen például a tartós hátfájás, amelyet sokan az öregedés természetes velejárójának gondolnak, ám ha a fájdalom hetek alatt sem enyhül, vagy fokozódik, komoly betegség állhat a háttérben. Ugyanígy intő jel lehet az állandó fáradtság, amely pihenés ellenére sem múlik el – ez akár daganatos megbetegedés kísérő tünete is lehet.

A hirtelen, magyarázat nélküli fogyás szintén komoly figyelmeztető jel, amelyet azonnal orvossal kell megbeszélni. A test bármely részén jelentkező csomók és duzzanatok szintén nem hagyhatók figyelmen kívül, hiszen ártalmatlan ok mellett akár súlyos betegséget is jelezhetnek. A három hétnél tovább tartó torokfájás, különösen ha rekedtséggel vagy nyelési nehézséggel jár, a torokrák korai jele lehet. Végül, a vizelési szokásokban bekövetkező változások – gyenge vizeletsugár, nehézségek a vizelés megkezdésében, vagy a hólyag kiürülésének hiánya – urológiai daganatokra is utalhatnak.

Dr. Kubes hangsúlyozta: ezek a tünetek nem mindig jeleznek súlyos betegséget, ám a korai felismerés életet menthet. Ezért fontos, hogy a férfiak ne hanyagolják el a legapróbb panaszokat sem, és időben forduljanak orvoshoz, derül ki a Mirror cikkéből.