Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hat tünet, amit ha figyelmen kívül hagysz, az életeddel játszol

orvos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 13:15
rákdaganat
Ezekre dolgokra érdemes odafigyelnünk.

Egy vezető rákkutató onkológus arra figyelmeztet, hogy a férfiak gyakran hajlamosak félvállról venni apróbb egészségügyi panaszokat, pedig ezek időben történő felismerése akár életet is menthet. A legújabb felmérések szerint a férfiak jóval ritkábban keresik fel háziorvosukat, mint a nők – így súlyos betegségek, köztük a rák is, sokszor túl későn kerül diagnosztizálásra.

Rákkutató
A rákkutató most megosztja tapasztalatait
Fotó: Deemerwha studio /  Shutterstock 

Az ONS egészségügyi felmérése szerint az elmúlt 28 napban a férfiak mindössze 33,5%-a próbált kapcsolatba lépni háziorvosával saját maga vagy családtagja miatt, míg a nőknél ez az arány 45,8%. Dr. Jiri Kubes, a Proton Therapy Center sugárterápiás onkológusa szerint ez a tendencia komoly kockázatokat rejt.

Rákkutató leplezte le a hat tünetet, amire oda kell figyelnünk

Az onkológus kiemelte, hogy a férfiaknak különösen oda kell figyelniük bizonyos, gyakran jelentéktelennek tűnő tünetekre.

Ilyen például a tartós hátfájás, amelyet sokan az öregedés természetes velejárójának gondolnak, ám ha a fájdalom hetek alatt sem enyhül, vagy fokozódik, komoly betegség állhat a háttérben. Ugyanígy intő jel lehet az állandó fáradtság, amely pihenés ellenére sem múlik el – ez akár daganatos megbetegedés kísérő tünete is lehet. 

A hirtelen, magyarázat nélküli fogyás szintén komoly figyelmeztető jel, amelyet azonnal orvossal kell megbeszélni. A test bármely részén jelentkező csomók és duzzanatok szintén nem hagyhatók figyelmen kívül, hiszen ártalmatlan ok mellett akár súlyos betegséget is jelezhetnek. A három hétnél tovább tartó torokfájás, különösen ha rekedtséggel vagy nyelési nehézséggel jár, a torokrák korai jele lehet. Végül, a vizelési szokásokban bekövetkező változások – gyenge vizeletsugár, nehézségek a vizelés megkezdésében, vagy a hólyag kiürülésének hiánya – urológiai daganatokra is utalhatnak.

Dr. Kubes hangsúlyozta: ezek a tünetek nem mindig jeleznek súlyos betegséget, ám a korai felismerés életet menthet. Ezért fontos, hogy a férfiak ne hanyagolják el a legapróbb panaszokat sem, és időben forduljanak orvoshoz, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu