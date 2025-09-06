„Azt hittem, hogy csak azért vérzik az ínyem, mert túl erősen mosom a fogaimat – majd 21 évesen jött a felfoghatatlan diagnózis”

Amber Cunningham-Rogan egyszerűen nem értette, miért kel néha arra, hogy erősen vérzik az ínye. Az egyetemista azt hitte, talán túl gyorsan és erősen mosta meg a fogát vagy ínygyulladása van. Egy rutinvizsgálatot követően azonban kiderült, krónikus mieloid leukémiával küzd, ami egy ritka, élethosszig tartó vérrák és leginkább a 60 év felettieknél fordul elő. Amber azonban a kórmegállapításkor csak 21 volt, így teljesen lesújtotta a hír. Célzott terápiás gyógyszereket kapott, azonban a mellékhatások kíméletlenek voltak: hányás, csontfájdalmak, migrén, hajhullás, extrém fáradtság. A harcot azonban nem adja fel a rákkal szemben.

Leukémiával diagnosztizálták Fotó: Pexels

Amber marketinget tanult az Edinburgh Napier Egyetemen. Már évek óta szenvedett furcsa tünetektől, állandó fáradtságtól, gyakori fertőzésektől, zsibbadástól a karjában és lábában. Járt orvosi vizsgálatokra azonban azok semmit nem mutattak ki, még fogorvosa sem értette, miért nem gyógyul az ínye. Egy vérvétel és csontvelő biopszia azonban kimutatta, leukémiával küzd.

Az immáron 26 éves fiatalnak a diagnózist követően ugyan még sikerült lediploméznia, további tanulmányait felkellett adnia. A kezelések azonban hatottak, ugyanis elérte az úgynevezett mély molekuláris remissziót, vagyis a rák kimutathatatlan szintre csökkent a szervezetében. És habár a kúrák folytatódnak, Amer előtt felcsillant a remény arra, hogy idővel terápia nélkül is folytathassa az életét és visszatérhet a "való világba":

Az életem nagy része várakozásból áll. Várok az eredményekre, várok arra, hogy jobban legyek, várok arra, hogy tervezhessem a jövőt

- közölte, majd kiemelte:

Számomra a kezelés leállítása nemcsak a gyógyszerekről szól majd, hanem arról, hogy visszakapom az életemet

- idézte őt a TheSun.