Azt hitte, csak megfázott, pusztító diagnózist kapott a tinédzser

Teljesen összetört egy tinédzser, aki tüneteivel orvoshoz fordult, de nem azt a diagnózist kapta, amire számított. Épphogy elkezdte a profi modellkedést a fiatal lány, aki egy spanyolországi nyaraláson vett részt családjával, mikor egy csomót vett észre a hóna alatt 2022 nyarán. Súlyos diagnózisát szüleivel osztották meg az orvosok.
A hónaljánál lévő csomótól eltekintve a 13 éves tinilánynak megfázással kapcsolatos tünetei voltak. Nagyon köhögött, így nem is figyelt igazán a hónalján tapasztalt dudorra. Mikor azonban nagyobbnak érezte, tudta, hogy ez több, mint aggasztó.
A vérvizsgálat és további vizsgálatok felfedték a valódi okát duzzanatának, így Billie és szülei, Emma és Nick megtudták, hogy a fiatalnak Hodgkin-limfómája van, amely egy ritka nyirokrendszeri rák.
Bár gondoltam, hogy rák lehet, mégis megdöbbentem, amikor meghallottam a hírt. Azt gondoltam: „Ez nem lehet igaz”. Mindannyian sírtunk
- idézi a tinédzsert a Mirror.
Billie két évvel korábban, 11 évesen szerződött egy modellügynökséghez, nem is sejtette, hogy bármi baja lenne, amíg fel nem fedezte a csomót.
„Észrevettem, amikor egy felfújható úszógumiban ültem, mert a csomó dörzsölődött hozzá, és fájdalmas volt. Aztán még pár csomót találtam a nyakamon. Azt gondoltuk, hogy a nyirokcsomóim megnagyobbodtak, mert Covid-19-en és megfázáson estem át, de a háttérben ott motoszkált a gondolat, hogy talán rák lehet” - mondta.
Először azt hitte, hogy a csomók maguktól elmúlnak, de a köhögése rosszabbodott és nem tudott már aludni sem. További mellkasröntgenre és vizsgálatokra utalták be, majd mikor az eredményt megosztották a szülőkkel, Billie úgy döntött, nem lesz bent.
Amikor közölték velem, hogy Billienek rákja van, teljesen elzsibbadtam, és nem hittem a fülemnek. Úgy éreztem, mintha az egész világom darabokra hullott volna. Rosszul éreztem magam, és remegtem
- mondta az anyuka.
2022 szeptemberében elkezdték a kemoterápiát. Egy vérátömlesztés és négy kemoterápia után úgy tűnt, a rák még mindig jelen van a kislány testében. 2024 szeptemberében folytatta az eddig kihagyott iskolát, de külsejével kapcsolatos negatív megjegyzések miatt inkább otthon kezdett el tanulni.
Végül Billie visszanyerte súlyát és elkezdte újra az iskolát. Később visszatérhetett a modellkedéshez is, majd egy szépségversenyre is benevezett, ahol a döntőig jutott. A fiatal lány mindenkit arra biztat, hogy ha a helyzet reménytelennek is tűnik és formád veszít az eddigi megszokott mivoltából, nem kell aggódni, egy idő után vissza fog térni eredeti formájához. „A betegség nem tesz téged kevésbé széppé.”
