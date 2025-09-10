Azt hitte, csak megfázott, pusztító diagnózist kapott a tinédzser

Teljesen összetört egy tinédzser, aki tüneteivel orvoshoz fordult, de nem azt a diagnózist kapta, amire számított. Épphogy elkezdte a profi modellkedést a fiatal lány, aki egy spanyolországi nyaraláson vett részt családjával, mikor egy csomót vett észre a hóna alatt 2022 nyarán. Súlyos diagnózisát szüleivel osztották meg az orvosok.

Súlyos diagnózis taglózta le a fiatal lányt Fotó: Unsplash

A hónaljánál lévő csomótól eltekintve a 13 éves tinilánynak megfázással kapcsolatos tünetei voltak. Nagyon köhögött, így nem is figyelt igazán a hónalján tapasztalt dudorra. Mikor azonban nagyobbnak érezte, tudta, hogy ez több, mint aggasztó.

A vérvizsgálat és további vizsgálatok felfedték a valódi okát duzzanatának, így Billie és szülei, Emma és Nick megtudták, hogy a fiatalnak Hodgkin-limfómája van, amely egy ritka nyirokrendszeri rák.

Bár gondoltam, hogy rák lehet, mégis megdöbbentem, amikor meghallottam a hírt. Azt gondoltam: „Ez nem lehet igaz”. Mindannyian sírtunk

- idézi a tinédzsert a Mirror.

Billie két évvel korábban, 11 évesen szerződött egy modellügynökséghez, nem is sejtette, hogy bármi baja lenne, amíg fel nem fedezte a csomót.

„Észrevettem, amikor egy felfújható úszógumiban ültem, mert a csomó dörzsölődött hozzá, és fájdalmas volt. Aztán még pár csomót találtam a nyakamon. Azt gondoltuk, hogy a nyirokcsomóim megnagyobbodtak, mert Covid-19-en és megfázáson estem át, de a háttérben ott motoszkált a gondolat, hogy talán rák lehet” - mondta.

Először azt hitte, hogy a csomók maguktól elmúlnak, de a köhögése rosszabbodott és nem tudott már aludni sem. További mellkasröntgenre és vizsgálatokra utalták be, majd mikor az eredményt megosztották a szülőkkel, Billie úgy döntött, nem lesz bent.

Amikor közölték velem, hogy Billienek rákja van, teljesen elzsibbadtam, és nem hittem a fülemnek. Úgy éreztem, mintha az egész világom darabokra hullott volna. Rosszul éreztem magam, és remegtem

- mondta az anyuka.

2022 szeptemberében elkezdték a kemoterápiát. Egy vérátömlesztés és négy kemoterápia után úgy tűnt, a rák még mindig jelen van a kislány testében. 2024 szeptemberében folytatta az eddig kihagyott iskolát, de külsejével kapcsolatos negatív megjegyzések miatt inkább otthon kezdett el tanulni.