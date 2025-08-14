„Azt hittem, a hidegtől fülgyulladásom lett - aztán megkaptam a sokkoló diagnózist”

A férfi először 2023. júniusában észlelt hallásproblémákat, de ezt egy korábbi megfázásnak tulajdonította.

Azt hitte, csak fülgyulladása van, aztán megkapta a sokkoló diagnózist Fotó: Unsplash

MRI-vizsgálat után kapta meg a sokkoló diagnózist

Hallásproblémái nem múltak el, ezért többször is felkereste háziorvosát, aki fülgyulladást diagnosztizált nála, majd később úgy gondolták, hogy Eustach-kürt elzáródása okozza a gondot, és végül egy fül-, orr- és torokklinika vizsgálataira utalták.

David állapota egy év múlva sem javult, ezért 2024. szeptemberében MRI-vizsgálatra küldték. A vizsgálatok során egy elváltozást találtak az agyában, ugyanebben az évben David két további MRI-vizsgálaton esett át.

Az orvosok megállapították, hogy az elváltozás oligodendroglioma, egy ritka típusú agydaganat.

Teljesen jól éreztem magam, egyáltalán nem voltak tüneteim. Ez lepett meg a legjobban. Nem volt egyensúlyvesztésem, beszédzavarom, nem beszéltem összefüggéstelenül, nem volt fejfájásom vagy homályos látásom. Soha nem gondoltam volna, hogy agydaganatom van. Még most is teljesen jól érzem magam

- mesélte a hampshire-i Winchesterből származó David.

A férfi most elkötelezett amellett, hogy felhívja mindenki figyelmét arra, hogy agydaganatok észrevétlenül is fejlődhetnek, és rejtőzhetnek látszólag kisebb egészségügyi problémák mögé.

Az agydaganatok több férfit ölnek meg 70 éves kor alatt, mint a prosztatarák