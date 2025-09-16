„69 évesen összeestem otthon, és 41 évesnek hittem magam, mikor felébredtem”

Megrázó történet került napvilágra: a plymouthi Glenn Lilley élete teljesen megváltozott, amikor otthonában összeesett, majd magához térve azt hitte, 28 évvel fiatalabb. Mindez egy daganat miat történhetett.

Glenn, aki akkor 69 éves volt, ébredéskor meg volt győződve arról, hogy valójában csak 41. Elmondása szerint úgy hitte, hogy felnőtt fiai még mindig tinédzserek. Az orvosok azonnal vizsgálatokra küldték, amelyek feltárták a hatalmas tumort.

A daganat korai tünetei

Kiderült, hogy a daganat már korábbi vizsgálatok során is látható volt, ám akkor csupán szőlőszem méretűnek tűnt, és a fül-orr-gégész nem tulajdonított neki jelentőséget. Glenn sokkolva hallotta, milyen gyorsan és agresszíven nőtt a daganat az évek során.

Már 2017-ben jelentkeztek nála tünetek, mint a fülzúgás és a szédülés, ám akkor azt mondták neki, nincs ok aggodalomra. 2021-ben azonban állapota válságosra fordult, és orvosai szerint csak a sebészeti beavatkozás menthette meg.

A Derriford Kórházban egy elképesztően hosszú, 11 órás műtéten esett át, amely megmentette az életét. Az operáció után azonban maradandó következményekkel kellett szembenéznie: részleges hallásvesztés, látásproblémák és állandó fejfájás nehezítik mindennapjait, írja a Mirror.

Az orvosok borúlátó prognózist adtak, ám Glenn minden várakozást felülmúlt. Négy évvel a diagnózis után még mindig életben van, és bár fennáll a kiújulás veszélye, ő hálás minden napért. Ha a daganat visszatér, sugárkezelés várhat rá, mivel újabb műtét túl nagy kockázattal járna.

A nagymama azonban nem lassít: elhatározta, hogy másokért is küzdeni fog. Részt vesz a Brain Tumour Research jótékonysági sétáján Torpointban, hogy felhívja a figyelmet az agydaganatok veszélyeire – ez a betegség ugyanis több gyermeket és 40 év alatti felnőttet öl meg, mint bármely más rákfajta.

Sokan nem tudják, hogy az agydaganatok a legnagyobb rákkal összefüggő gyilkosok a fiatalok körében. Én szerencsésnek érzem magam, hiszen szép életem volt, és most azért harcolok, hogy a fiatalok nagyobb eséllyel élhessenek túl egy ilyen betegséget

– mondta Glenn.