Egy percre se hagyhatják magára a 6 éves autista fiút: „Rettegést érzek”

Egy kétségbeesett anya segítséget kér fia ritka betegsége miatt. A 29 éves Leigh Murphy-nek folyamatosan figyelnie kell hatéves, autista fiát, Steven-t, hogy megakadályozza, hogy a házban található, potenciálisan veszélyes tárgyakat megegye. A kisfiút négy hónapja súlyos autizmussal diagnosztizálták, és szokatlan étkezési zavarban, pikában szenved, ami a nem ehető tárgyak iránti sóvárgást jelenti.

Steven homokot, sarat és a hálószobája falait is megeszi, sőt, még az elektromos vezetékeket is. A szülők, Leigh és Steven (28) egy magánbérleményben élnek, és az elmúlt három évben azon dolgoznak, hogy egy biztonságosabb helyet teremtsenek meg a fiuknak. Párnákat szeretnének elhelyezni a hálószobájában, hogy ne tudja megenni a vakolatot, valamint szellőzőnyílásokat szeretnének beépíteni, hogy biztosítsák a szoba szellőzését, de megakadályozzák, hogy a fiú kimásszon.

„Szörnyű helyzet nincs biztonságos hely, ahová elhelyezhetnénk. Mindent tönkretesz. Nagyon erős. Egyszerűen felborít. Rettegést érzek. Amikor belépek a szobába, vezetékek lógnak ki a falból.” - mesélte Leigh Murphy.

Nagymamája jött rá Steven autista

Steven nagymamája, a 48 éves Lesley McCrann már egyéves korában észrevette, hogy Steven autista lehet. Lesley, aki szociális munkásnak tanul, korábban autista gyerekekkel dolgozott. A következőket mondta unokája kapcsán: „Észrevettem, hogy nem tartja a szemkontaktust. Nem nézett a szemünkbe.”

„Nincs veszélyérzéke. Egy pillanatra sem lehet róla levenni a szemünket. Mindig olyan dolgokat eszik, amiket nem szabadna – otthon, a kertben vagy az iskolában. Egyszerűen megeszik mindent, ami nem ehető. Mostanában a hálószobája falait kaparja. Hatalmas lyukak vannak a hálószobája falán. Elektromos vezetékek lógnak ki a falból. Steven hálószobájában nincs más, csak a matraca, mert mindent megeszik vagy elhúz. Ha egy pillanatra hátat fordítasz, hogy megnézd, mi van a vacsorával, a tapéta már le is van tépve a falról” - tette hozzá Lesley.

A szülőknek gondoskodniuk kell a kilencéves Isla-Mae nevű lányukról is, aki Steven viselkedése miatt nem hívhatja át a barátait.