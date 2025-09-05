"Feljelentést teszünk" - buszsofőrre támadt egy taxis Budapesten

Támadás ért egy budapesti buszsofőrt a pénteki csúcsforgalomban Budapesten, a Keleti pályaudvarnál. A hírt Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója osztotta meg saját Facebook-oldalán kiemelve, mostanában egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, aminek megálljt kell parancsolni. Az elmúlt időszakban ugyanis sajnos gyakrabban fordul elő verbális vagy akár fizikai erőszak a szolgálatot teljesítő munkásokkal, sofőrökkel szemben, mint korábban.

Buszsofőrre támadtak Budapesten / Fotó: pexels/Illusztráció

Ma egy dühöngő autós, egy taxisofőr paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát. Az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársunknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz

- részletezte az esetet Hegyi Zsolt kiemelve, a MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, így a velük szembeni erőszak bűncselekmény.

A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen

- zárta sorait hozzátéve, gyors felépülést kíván a támadásban érintett buszsofőrnek.