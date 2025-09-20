"Az orvosok 10 évig mondták, hogy csak szorongok, de egy vizsgálat felfedte az igazságot"

Tameika McBride 30 éves brit édesanya. A nő 10 éven keresztül egy rejtélyes betegségben szenvedett, az orvosai azonban nem vették komolyan a panaszait. A dokik mindvégig azzal nyugtatták: a testi tüneteket szorongás okozza, és semmi komolyabb nem áll a háttérben. Hatalmasat tévedtek...

A kétgyermekes édesanya 10 éven át szenvedett, mire kiderült az igazság Fotó: GoFundMe

Egy évtizeden keresztül hajtották el az anyát az orvosok, mondván: nincs semmi baj

A kétgyermekes anya először 2015-ben kért orvosi segítséget. A vérvizsgálat azonban normális volt, az orvos nem talált semmi rendelleneset. A nő megpróbált együtt élni a tüneteivel, de tudta, hogy valami nincs rendben a testében.

2019-ben, az első terhessége alatt az orvosok felfigyeltek arra, hogy alulműködik a pajzsmirigye. Az állapotot gyógyszerrel kezelték, de nem tartották aggasztónak, mondván: terhesség alatt előfordulhatnak a pajzsmirigy problémák. A második szülése után azonban a nő észrevette, hogy a nyaka nagyon meg van duzzadva. A pajzsmirigye feldagadt, a nyaka pedig érzékeny volt.

A nyakam bal oldala érzékeny volt és fájt, szó szerint láttam a tükörben a pajzsmirigyemet. Elmentem az orvoshoz, aki rögtön elküldött a kórházba.

A vérvizsgálat megint normális volt, az ultrahang kimutatott egy kis elváltozást, egy másik vizsgálatra lett volna szükség, de senki sem hívta vissza a kórházból. Az anyuka pedig két gyerkőc mellett túl elfoglalt volt ahhoz, hogy egyedül intézze el a következő vizsgálatot.

Végül 2024-ben újra megjelentek az aggasztó tünetek. A nőnek megint felduzzadt nyaka, de az orvos szerint nem volt ok az aggodalomra. Ennek ellenére elvégeztek egy ultrahangot.

Az orvos azt mondta, hogy szinte garantált, hogy nincs semmi baj, de egy ultrahang után biztosak lehetünk. Másnap kiderült, hogy rákos vagyok.

Az anyánál pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak és műtéttel eltávolították a rákos szerv egy részét. Ezután az is kiderült, hogy Tameika McBride Hashimoto-betegségben szenved. Ez egy autoimmun pajzsmirigybetegség, a pajzsmirigy krónikus gyulladását és fokozatos pusztulását okozza, ami végül pajzsmirigy-alulműködéshez vezet - írja a Mirror.