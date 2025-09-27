Dögös focistafeleségek, Liverpoolban a lelátón is érdemes nézelődni

A Bors szerint a liverpooli focistafeleségek és barátnők a legszebbek. Nem csoda, hiszen a vörösök sztárjainak választottjai nemcsak szépségükkel, hanem stílusukkal, karrierjükkel és kisugárzásukkal is kitűnnek a tömegből.

Allison Becker felesége, Natália Becker is a legszebb focistafeleségek közé tartozik Fotó: Adam Davy - PA Images

Buzsik Borka - Szoboszlai Dominik felesége

Szoboszlai Dominik mellett egy igazi szépség áll: felesége, Buzsik Borka. A Corvinuson végzett, PR- és marketingmunkáival hamar letette a névjegyét, de a közönség főként stílusos megjelenését és kifinomult ízlését csodálja. 2024-ben eljegyezték egymást, majd 2025 tavaszán Budapesten kimondták a boldogító igent. Azóta a pár életébe új fejezet érkezett: megszületett első közös kislányuk.

Saffie Khan - aki Curtis Jones szívét hódította meg

Curtis Jones nemcsak a Liverpool középpályáján, hanem a szerelemben is betalált. Barátnője – és immár menyasszonya – Saffie Khan igazi bombázó, akit a divatvilágban is jól ismernek. Modellként többek között a Boohoo kampányaiban is feltűnt, saját kollekciót indított, és influencerként több tízezer követő rajong érte. A párnak közös kislánya született, Giselle, így már hárman alkotnak igazi álomcsaládot.

Lucia Bramani - Frederico Chiesa szerelme

A Liverpoolhoz kötődő futballvilágban is sokszor felbukkan Federico Chiesa párja, Lucia Bramani neve. Lucia modellként és influencerként is aktív, közösségi médiás megjelenéseiben elegáns, divatközpontú életstílust képvisel. 2024 júliusában kimondták az igent Olaszországban, ezzel hivatalosan is összekötötték az életüket.

Noa van der Bij - Cody Gakpo barátnője

A holland támadó, Cody Gakpo barátnőjének, Noa van der Bij szépségén mindenki ámul. Menedzsmentet tanult, jelenleg egy modellügynökségnél dolgozik, emellett influencerként is sikeres. Letisztult stílusa, kifinomult eleganciája és visszafogott, de mégis határozott jelenléte van a közösségi médiában. 2025-ben közös gyermekük született, így Gakpo életében a boldogság nemcsak a pályán, hanem otthon is teljes.

Natália Becker - Allison Becker párja

Natália Loewe Becker brazil orvos, aki gyermekgyógyászként végzett, és később a közegészségügy területén is dolgozott. Férje, Alisson Becker, a Liverpool és a brazil válogatott kapusa, akivel három közös gyermekük van. Natália aktívan részt vesz jótékonysági és egészségügyi projektekben, kiemelten a nők és gyermekek támogatásában. Bár sokan a futballsztár feleségeként ismerik, saját szakmai pályáján is jelentős elismerést vívott ki.