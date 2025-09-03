Lefagytak az orvosok: hátborzongató dolgot fedeztek fel egy kismama ultrahang felvételén

Az orvosok egy meglepő felfedezést tettek, amikor egy kismama gyomorfájdalmak miatt kórházba érkezett.

Hátborzongató dolgot fedeztek fel az orvosok a kismama ultrahang felvételein. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A 26 éves nő 34 hetes terhes volt, amikor vizsgálatra bement, és ekkor derült ki, hogy egy hatalmas, 35 centiméter átmérőjű ciszta nőtt a babája körül.

Hat héttel korábban már volt ultrahangvizsgálaton, ahol kimutattak egy petefészek cisztát, de azt csak a harmadik trimeszterben fedezték fel. Azonban az újabb képek tömeges elváltozást mutattak, ami a méh egy részét körülölelte, és oldalra tolta.

Egy második kórházi látogatás során az orvosok azt is észrevették, hogy a magzat növekedése elkezdett lassulni, vélhetően a ciszta miatt, amely a méhet a has jobb oldalára nyomta.

Négy héttel később az orvosok úgy döntöttek megműtik a nőt. A beavatkozás során megállapították, hogy a bal petefészekből kiinduló ciszta 11 liter folyadékot tartalmazott. További vizsgálatok során pedig kiderült, hogy 35 centiméter átmérőjű volt, de jóindulatúnak bizonyult.

Közben császármetszést hajtottak végre, és világra segítették a kisfiút, aki 2300 grammal, komplikáció nélkül született meg. Hihetetlen módon az édesanya, akit a Dr. Cipto Mangunkusumo Kórházban, Jakartában kezeltek, gyorsan felépült, és hazaengedték - írta a Mirror.