„A daganatom egy cukorka méretéről szőlő nagyságúra nőtt, amíg nyaralni voltam – 24 éves vagyok”

Alexis Klimpl 25 éves volt, amikor korai menopauza jelentkezett nála. Egy évvel korábban azonban még ennél is komolyabb küzdelemmel nézett szembe – és nem volt biztos benne, hogy egyáltalán megéri a változó kort.

2024 júliusában, otthon, San Diegóban, Alexis megvakarta a mellét – megdöbbenve tapintott ki egy kemény, apró csomót a jobb mellében. Először próbálta megnyugtatni magát: talán csak kötőszövet, egy ciszta vagy jóindulatú daganat. De a háttérben ott motoszkált a gondolat: mellrák, főleg, hogy az apja 67 évesen rákban halt meg. Ennek ellenére Alexis nem rohant orvoshoz. Pár nappal később háromhetes szörfös nyaralásra indult Indonéziába. Amikor elutazott, a csomó akkora volt, mint egy Skittles cukorka, de mire hazaért, már egy szőlőszem méretét is elérte.

Az orvos mammográfiát és biopsziát rendelt el. Másnap reggel kiderült a diagnózis: 1-es stádiumú mellrák, de két héttel később már 2-es stádiumot állapítottak meg. Az orvosok figyelmeztették, hogy a kemoterápia tönkreteheti a természetes gyermekvállalás esélyét, a hormonkezelés pedig korai menopauzát hozhat. Ezért döntött úgy, hogy lefagyasztja a petesejtjeit. Ez a folyamat az augusztusát teljesen kitöltötte, és „az egyik legnehezebb része volt az egész útnak”. Ezután hat kemoterápiás ciklus következett.

Decemberben befejezte a kemót, a daganat jelentősen összezsugorodott. Ezután több műtét várta: daganateltávolítás, majd kettős masztektómia, végül mellrekonstrukció. Az altatás előtt, közvetlenül a második műtét előtt a sebész közölte vele: remisszióban van. A következő évben hormoninfúziókat kap a visszaesés megelőzésére, majd tíz éven át szednie kell egy gyógyszert, amely leállítja az ösztrogéntermelést. Ez azonban korai menopauzát váltott ki nála, hőhullámokkal, álmatlansággal, ízületi fájdalmakkal, hüvelyszárazsággal és hangulatingadozásokkal.

Egyik nap depressziós vagyok, másnap euforikus, aztán teljesen üres

– mesélte. 2025 júliusában, egy évvel a diagnózisa után végre visszatérhetett az óceánhoz.

Mindig erősnek tartottam magam, de ez az egész megmutatta, hogy bármit elérhetek. Azt hisszük, mindig fiatalok és egészségesek leszünk, de ez egyszerűen nem igaz

– mondta, a történtek teljesen megváltoztatták az élethez való hozzáállását is. Anyja szavai is új értelmet nyertek számára. Gyakran mondta neki:

Soha nem tudhatod, mikor lesz az utolsó alkalom.

Alexis régen bosszankodott emiatt. Most már tudja, hogy az anyja végig tisztában volt vele, mennyire törékeny az élet, írja a nypost.com.

