Ritka betegséget diagnosztizáltak a babánál – órákkal később kiderült, hogy ikertestvére is ugyanabban szenved

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 13:00
Nagyon ritka betegséget találtak mindkét babánál.

Szívszorító történet rázta meg Amerikát: egy fiatal édesanya, Mallory Carlson élete egy pillanat alatt fordult pokollá, amikor előbb az egyik, majd órákkal később mindkét ikerlányánál kimutatták ugyanazt a rendkívül ritka és agresszív leukémiát.

Betegség
A két baba még ma is küzd a betegséggel.
Fotó: Fallon Michael / Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Mallory és férje, Leif háromgyermekes szülők. Két kislányuk, Josie és Lucy egypetéjű ikrek, akik még az első születésnapjukat sem érték meg, amikor az orvosok közölték a sokkoló hírt: mindketten csecsemőkori akut limfoblasztos leukémiában szenvednek. Az esélye annak, hogy két testvér egyszerre kapja el ugyanazt a betegséget, szinte nulla – kevesebb, mint egy a tízmillióhoz. 

A kislányok már születésüktől kezdve küzdelmekkel néztek szembe. Koraszülöttek voltak, mindössze 34 hetesen jöttek világra, és azonnal az intenzív osztályra kerültek. Bár két hét után hazamehettek, az anyai ösztön jelezte Mallorynak: valami nincs rendben. Josie arcbőre sápadtabb volt a kelleténél, étvágytalan lett, lázasodott, majd stroke-szerű tüneteket produkált. Mallory kétségbeesetten vitte orvostól orvosig, ám mindenhol csak azt mondták: valószínűleg vírusfertőzés. Végül a vérvizsgálat kimondta a szörnyű igazságot. 

Az orvosok elsőként Josie-nál találtak leukémiás jeleket, ám azonnal rákérdeztek ikertestvérére is. Lucy teljesen egészségesnek tűnt, mégis nála is kimutatták ugyanazt a halálos kórt. A betegség azért is érhette egyszerre mindkettőjüket, mert a méhen belül közös vérkeringésük volt. 

A szülők most Seattle-ben élnek, és mindent megtesznek, hogy megmentsék gyermekeiket. Josie és Lucy kísérleti gyógymód résztvevői, kemoterápián esnek át, és bár az első szakaszban sikerült eltüntetni a rákos sejteket, az orvosok szerint az esély, hogy visszatér a betegség, 50 százalék. Mallory kétségbeesetten küzd azért, hogy a klinikai vizsgálat finanszírozását ne vágják el, hiszen a kislányok életét ez mentheti meg. 

A család közben igyekszik a normális élet látszatát fenntartani. Négyéves kisfiuk, Rowen nehezen viseli testvérei betegségét, viselkedése megváltozott, és a szülők már szakember segítségét is kérték számára. Leif dolgozni kényszerül, Mallory pedig félretette munkáját, hogy teljes erejével a lányok mellett lehessen. A szívszorító küzdelem mellett Mallory minden erejével igyekszik felhívni a figyelmet: történetük bár ritka, mégsem egyedülálló. 

Ez bárkivel megtörténhet

 – mondta megtörten az édesanya, aki mindössze egy dolgot szeretne: hogy kislányai esélyt kapjanak az életre, írja a Mirror.

 

