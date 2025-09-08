Veszélyes kór terjed állatról emberre Magyarországon - Nógrádban észlelték az első esetet

Nemrégiben megjelent az első emberi megbetegedés Nógrád vármegyében, amit egy állatról emberre terjedő bélfertőzés, a Campylobacter-fertőzés okozott – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár csak egyetlen esetet azonosítottak, a kórokozó nem veszélytelen, hiszen már egészen kis mennyiségben is képes fertőzést okozni, ezért a szakemberek fokozott elővigyázatosságra intenek mindenkit.
A Campylobacter baktérium világszerte az egyik leggyakoribb oka a hasmenéses megbetegedéseknek. Hazánkban is főként a nyári hónapokban fordul elő. A fertőzés leggyakoribb forrása a nyers vagy nem kellően átsütött baromfihús, de terjedhet fertőzött vízzel, nyers tejtermékekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is.
Az orvosok szerint akár egyetlen csepp nyers csirkehúsból származó nedv is elegendő a fertőzéshez. A baktérium állatok – például baromfi, pulyka, szarvasmarha – belében, májában és más szerveiben élhet, és a vágás során átkerülhet a hús más részeire is.
A Campylobacteriosis tünetei általában 2–5 nappal a fertőzést követően jelentkezik, és nagyjából egy hétig tart. A leggyakoribb panaszok közé tartozik:
Bár a legtöbben szövődmény nélkül gyógyulnak, a kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű betegeknél, akár a súlyosabb lefolyás sem kizárt.
A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az élelmiszer-higiénia és a kézmosás.
Miközben Nógrádban, a baktériumfertőzésre figyelmeztetnek a hatóságok, Heves és Pest vármegyében, valamint Budapesten már több esetben azonosították a nyugat-nílusi lázat. Ez a szúnyogok által terjesztett vírusbetegség akár súlyos idegrendszeri tüneteket is okozhat. A fertőzés leggyakrabban tünetmentes, de súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladáshoz is vezethet. Mivel védőoltás még nem létezik, a szúnyogcsípések elleni védekezés a legfontosabb megelőzési forma.
Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint:
Nagyon fontos lesz a szakemberek számára a pontos diagnózis, hiszen a tünetek hasonlóak lehetnek más betegségekkel. Egy biztos, hogy a vírusfertőzésre soha nem adunk antibiotikumot, mert az hatástalan
– árulta el lapunknak, hozzátéve: – A legfontosabb a folyadék- és ionpótlás, főként az időseknél, gyermekeknél és a szívritmuszavarral élőknél – mutatott rá a háziorvos, kiemelve:
– Ha valakinél zavartság, tartós láz vagy nem múló hasmenés jelentkezik, mindenképpen forduljon orvoshoz – mondta a doktornő.
