Veszélyes kór terjed állatról emberre Magyarországon - Nógrádban észlelték az első esetet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:00
Nógrádban felbukkant a Campylobacter-fertőzés, amely már egy embert meg is betegített, miközben Heves megyében és Budapesten a nyugat-nílusi láz okozza a súlyos tüneteket. Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint a legfontosabb a higiénia, és a megfelelő folyadékpótlás.

Nemrégiben megjelent az első emberi megbetegedés Nógrád vármegyében, amit egy állatról emberre terjedő bélfertőzés, a Campylobacter-fertőzés okozott – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár csak egyetlen esetet azonosítottak, a kórokozó nem veszélytelen, hiszen már egészen kis mennyiségben is képes fertőzést okozni, ezért a szakemberek fokozott elővigyázatosságra intenek mindenkit. 

A Campylobacter-fertőzést egy baktérium okozza és leggyakrabban hasmenéssel jár. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Mit kell tudni a Campylobacter-fertőzésről? 

A Campylobacter baktérium világszerte az egyik leggyakoribb oka a hasmenéses megbetegedéseknek. Hazánkban is főként a nyári hónapokban fordul elő. A fertőzés leggyakoribb forrása a nyers vagy nem kellően átsütött baromfihús, de terjedhet fertőzött vízzel, nyers tejtermékekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is. 

Az orvosok szerint akár egyetlen csepp nyers csirkehúsból származó nedv is elegendő a fertőzéshez. A baktérium állatok – például baromfi, pulyka, szarvasmarha – belében, májában és más szerveiben élhet, és a vágás során átkerülhet a hús más részeire is. 

Mik a tünetek? 

A Campylobacteriosis tünetei általában 2–5 nappal a fertőzést követően jelentkezik, és nagyjából egy hétig tart. A leggyakoribb panaszok közé tartozik: 

  • hasmenés (gyakran véres vagy nyákos) 
  • hasi görcsök 
  • láz 
  • hányinger, hányás 
  • rossz közérzet, levertség 

Bár a legtöbben szövődmény nélkül gyógyulnak, a kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű betegeknél, akár a súlyosabb lefolyás sem kizárt. 

Hogyan előzhetjük meg? 

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az élelmiszer-higiénia és a kézmosás. 

A nyugat-nílusi lázat szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem terjed a fertőzés. Fotó:  Shutterstock  (illusztráció)

Máshol már a nyugat-nílusi láz is szedi az áldozatait 

Miközben Nógrádban, a baktériumfertőzésre figyelmeztetnek a hatóságok, Heves és Pest vármegyében, valamint Budapesten már több esetben azonosították a nyugat-nílusi lázat. Ez a szúnyogok által terjesztett vírusbetegség akár súlyos idegrendszeri tüneteket is okozhat. A fertőzés leggyakrabban tünetmentes, de súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladáshoz is vezethet. Mivel védőoltás még nem létezik, a szúnyogcsípések elleni védekezés a legfontosabb megelőzési forma. 

Mit mond a megbetegedések kapcsán az ország háziorvosa? 

Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint: 

Nagyon fontos lesz a szakemberek számára a pontos diagnózis, hiszen a tünetek hasonlóak lehetnek más betegségekkel. Egy biztos, hogy a vírusfertőzésre soha nem adunk antibiotikumot, mert az hatástalan

 – árulta el lapunknak, hozzátéve: – A legfontosabb a folyadék- és ionpótlás, főként az időseknél, gyermekeknél és a szívritmuszavarral élőknél – mutatott rá a háziorvos, kiemelve: 

– Ha valakinél zavartság, tartós láz vagy nem múló hasmenés jelentkezik, mindenképpen forduljon orvoshoz – mondta a doktornő. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
