Veszélyes kór terjed állatról emberre Magyarországon - Nógrádban észlelték az első esetet

Nemrégiben megjelent az első emberi megbetegedés Nógrád vármegyében, amit egy állatról emberre terjedő bélfertőzés, a Campylobacter-fertőzés okozott – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár csak egyetlen esetet azonosítottak, a kórokozó nem veszélytelen, hiszen már egészen kis mennyiségben is képes fertőzést okozni, ezért a szakemberek fokozott elővigyázatosságra intenek mindenkit.

A Campylobacter-fertőzést egy baktérium okozza és leggyakrabban hasmenéssel jár. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Mit kell tudni a Campylobacter-fertőzésről?

A Campylobacter baktérium világszerte az egyik leggyakoribb oka a hasmenéses megbetegedéseknek. Hazánkban is főként a nyári hónapokban fordul elő. A fertőzés leggyakoribb forrása a nyers vagy nem kellően átsütött baromfihús, de terjedhet fertőzött vízzel, nyers tejtermékekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is.

Az orvosok szerint akár egyetlen csepp nyers csirkehúsból származó nedv is elegendő a fertőzéshez. A baktérium állatok – például baromfi, pulyka, szarvasmarha – belében, májában és más szerveiben élhet, és a vágás során átkerülhet a hús más részeire is.

Mik a tünetek?

A Campylobacteriosis tünetei általában 2–5 nappal a fertőzést követően jelentkezik, és nagyjából egy hétig tart. A leggyakoribb panaszok közé tartozik:

hasmenés (gyakran véres vagy nyákos)

hasi görcsök

láz

hányinger, hányás

rossz közérzet, levertség

Bár a legtöbben szövődmény nélkül gyógyulnak, a kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű betegeknél, akár a súlyosabb lefolyás sem kizárt.

Hogyan előzhetjük meg? A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az élelmiszer-higiénia és a kézmosás.

A nyugat-nílusi lázat szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem terjed a fertőzés. Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Máshol már a nyugat-nílusi láz is szedi az áldozatait

Miközben Nógrádban, a baktériumfertőzésre figyelmeztetnek a hatóságok, Heves és Pest vármegyében, valamint Budapesten már több esetben azonosították a nyugat-nílusi lázat. Ez a szúnyogok által terjesztett vírusbetegség akár súlyos idegrendszeri tüneteket is okozhat. A fertőzés leggyakrabban tünetmentes, de súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladáshoz is vezethet. Mivel védőoltás még nem létezik, a szúnyogcsípések elleni védekezés a legfontosabb megelőzési forma.