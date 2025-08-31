Bárányhimlős lett egy 2 éves fiú: „Azt mondták nekünk, hogy készüljünk fel arra, hogy nem éri meg a reggelt”

Legfrissebb fotóján boldogan mosolygott a 16 éves Joshua, és az egészség mintaképe az édesanyja mellett. De amikor még csak két éves volt, elkapta a bárányhimlőt, amitől olyan súlyos állapotba került, hogy az orvosok azt jósolták: nem éri meg a reggelt.

Fotó: Pexels

Bár a bárányhimlőt gyakran enyhe gyermekkori betegségnek tartják, súlyos szövődményekkel, kórházi kezeléssel, sőt egyeseknél akár halállal is járhat. Ez egy rendkívül fertőző betegség, amelyet a varicella zoster vírus okoz. Judy a The Mirror újságnak így emlékezett vissza arra a napra, amikor rájött, hogy fia súlyosan megbetegedett: „Nem reagált semmire. Sürgősen kórházba szállították, ahol életfenntartó gépre kapcsolták és CT-vizsgálatot végeztek rajta. Azt mondták nekünk, hogy készüljünk fel arra, hogy nem éri meg a reggelt, de valahogy mégis sikerült. Joshua intravénás antivirális gyógyszert kapott, és varicella-zoster encephalitis diagnózist állapítottak meg nála. Szörnyű volt látni benne azokat a vezetékeket és csöveket, mert nagyon kicsi volt. Kezdetben fogalmunk sem volt, mi a baja. Egy tartós folt jelenléte adta meg a valószínű okot és az encephalitis diagnózist.”

Joshua testvérei mindketten átestek a bárányhimlőn, és egyikük sem volt különösebben rosszul. Azt feltételezték, hogy Joshua is ugyanúgy fogja átvészelni. De agyvelőgyulladást kapott, egy ritka és súlyos idegrendszeri szövődményt, amely az agy gyulladását okozza. Szerencsére Joshua felépült és hazamehetett, de egészségügyi problémái ezzel nem értek véget.

Miután észrevették, hogy Josh nem fejlődik rendesen, a szülei elvitték egy gyermekgyógyászhoz, aki négyéves korában agykárosodást diagnosztizált nála. Ez egész életére kihatott – Joshua komplex beszéd- és nyelvi zavarokkal küzd, és nem tud olyan tipikus dolgokat megcsinálni, mint egyedül kimenni vagy kezelni a pénzét. Azonban talált egy hobbit, amely teljesen megváltoztatta az életét.

Nyolc éves korában Joshua elkezdett lovagolni, ami önállóságot, önbizalmat és lehetőséget adott neki, hogy más fiatalokkal is kapcsolatba kerüljön. Most, hogy már idősebb, önkéntesként segít a jótékonysági szervezetnek, például a lovagló órákon vezeti a lovakat és takarítja az istállókat.