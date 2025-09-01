Áll a bál az elhunyt Diogo Jota miatt, háborognak a gyászolók

Azzal vádolják a gyászoló szurkolók az angol Sky Sports kommentátorát, hogy tiszteletlenül bánt az elhunyt Diogo Jota emlékével. Alan Smith vasárnap a Brighton-Manchester City bajnokit közvetítette, amikor kellemetlen hibát vétett. A nagy meglepetésre 2–1-es hazai sikert hozó mérkőzésen a korábbi liverpooli focista, James Milner is betalált tizenegyesből, és egykori csapattársára emlékezve Jota gólörömével ünnepelt - csakúgy, mint tette azt korábban Erling Haaland is. A kommentátor pedig először úgy fogalmazott, hogy Milner gólörömével Haalandét utánozta. Később ugyan pontosította a szavait, a szurkolók teljesen felháborodtak – írja a Mirror.
Bocsánat, Alan Smith, de ez Jota ünneplése!
– tette helyre a kommentátort az egyik szurkoló. Egy másik azt írta:
Alan Smith: 'Íme a Haaland-gólöröm'. Szerintem Jota gólöröme volt az, a régi csapattárs tiszteletére, aki tragikusan életét vesztette. Hogy lehet ezt a bohócot még mindig alkalmazni?!
Volt, aki pedig úgy fogalmazott: Ez tiszteletlenség.
Nem ez az első alkalom, hogy James Milner a korábbi liverpooli csapattársa, Diogo Jota emléke előtt tiszteleg. A tragédia után a középpályás úgy döntött, hogy ebben a szezonban a 20-as mezszámot fogja viselni a hátán – ugyanazt, amelyben Jota a Vörösöknél töltött időszakában játszott.
