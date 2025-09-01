Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál az elhunyt Diogo Jota miatt, háborognak a gyászolók

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 17:10
James Milnergólöröm
Háborognak a gyászoló szurkolók. Szerintük tiszteletlenül bántak az elhunyt Diogo Jota emlékével.
B.
A szerző cikkei

Azzal vádolják a gyászoló szurkolók az angol Sky Sports kommentátorát, hogy tiszteletlenül bánt az elhunyt Diogo Jota emlékével. Alan Smith vasárnap a Brighton-Manchester City bajnokit közvetítette, amikor kellemetlen hibát vétett. A nagy meglepetésre 2–1-es hazai sikert hozó mérkőzésen a korábbi liverpooli focista, James Milner is betalált tizenegyesből, és egykori csapattársára emlékezve Jota gólörömével ünnepelt - csakúgy, mint tette azt korábban Erling Haaland is. A kommentátor pedig először úgy fogalmazott, hogy Milner gólörömével Haalandét utánozta. Később ugyan pontosította a szavait, a szurkolók teljesen felháborodtak – írja a Mirror.

Diogo Jota előtt tisztelgett James Milner
James Milner a gólörömével korábbi liverpooli csapattársa, Diogo Jota emléke előtt tisztelgett Fotó: Mike Hewitt / Getty Images

Bocsánat, Alan Smith, de ez Jota ünneplése!

– tette helyre a kommentátort az egyik szurkoló. Egy másik azt írta:

Alan Smith: 'Íme a Haaland-gólöröm'. Szerintem Jota gólöröme volt az, a régi csapattárs tiszteletére, aki tragikusan életét vesztette. Hogy lehet ezt a bohócot még mindig alkalmazni?!

Volt, aki pedig úgy fogalmazott: Ez tiszteletlenség.

Diogo Jota mezszámát választotta Milner

Nem ez az első alkalom, hogy James Milner a korábbi liverpooli csapattársa, Diogo Jota emléke előtt tiszteleg. A tragédia után a középpályás úgy döntött, hogy ebben a szezonban a 20-as mezszámot fogja viselni a hátán – ugyanazt, amelyben Jota a Vörösöknél töltött időszakában játszott.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu