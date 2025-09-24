"Senki sem vett komolyan" - kórházi mulasztás miatt vesztette életét egy 7 hónapos baba

Egy héthónapos kisbaba egy kórházban vesztette életét, miután szülei szerint nem volt biztonságban az intézmény kezelése és felügyelete alatt.

A kisbaba halálát követően nyomozás indult. / Fotó: GoFundMe

A kisbaba szüleinek aggodalmait állítólag nem vették komolyan az orvosok

Tommy Kneebone 2023. január 21-én, a hajnali órákban hunyt el, édesanyja pedig azt állítja, hogy aggodalmait nem vették komolyan. Shanice Kneebone többször is elvitte kisfiát a helyi háziorvoshoz és a kenti sürgősségire is a halálát megelőző hónapokban, de alapbetegségét soha nem azonosították.

Később kiderült, hogy Tommy kardiomiopátiában szenvedett, ami egy gyűjtőfogalom a szívizom betegségeire, amelyek megnehezítik a szív számára, hogy vért pumpáljon a test többi részébe. A sürgősségi osztályon január 20-án szolgálatban lévő egyik nővér elismerte, hogy talán jobban odafigyelhettek volna Shanice fiával kapcsolatos mellkasi panaszokra. Az édesanya a bíróságon elmondta, hogy ő és párja azóta vizsgálatokon estek át, és semmi nem utal genetikai szívproblémára, amelyet fiuknak átadhattak volna.

Tommy szülei először akkor vették észre, hogy gyermekük köhög, amikor 2022 októberében hazatértek egy külföldi nyaralásból, majd november 16-án antibiotikumot írtak fel neki légúti megbetegedés miatt. December 8-án újabb antibiotikumkúrát kapott egy inhalátorral együtt a háziorvostól, miután előző nap bevitték a sürgősségire, de ott nem látták el a súlyos késések miatt.

Egy Shanice által azon a napon készített, a bíróságon bemutatott videón látszott, ahogy Tommy erősen köhög és zihál.

A karácsonyi időszak alatt Tommy sípoló légzése elmúlt, de a köhögése megmaradt.

- mondta az anya.

Január 19-én Tommy nem fogadott el semmilyen folyadékot, és úgy tűnt, nem érzi jól magát, holott általában mosolygós, boldog baba volt. Aznap este a pembury-i Tunbridge Wells Kórházba vitték, majd január 20-án dél körül ismét visszavitték, mert állapota rosszabbodott. Édesanyja állítása szerint kisfia szíve erősen és gyorsan dübörgött, mintha ki akarna ugrani a mellkasából.

Tommy két napig nem fogyasztott folyadékot, majd infúzióra akarták rakni, de a nővér ezt nem tudta megtenni tapasztalatlanság miatt, mások pedig nem találtak vénát.

Nem éreztem biztonságban Tommnyt a Tunbridge Wells Kórházban, mert senki sem tűnt úgy, hogy komolyan venné az aggodalmaimat.

- jelentette ki a bíróságon Shanice.