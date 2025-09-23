Nyomozást indított a rendőrség Tatán, több diák és a tanár is kórházba került

Mentőt kellett hívni a tatai tanuszodába szeptember 19-én, miután az egyik helyi általános iskola diákjainak úszásoktatást tartottak. Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított - írja a Kemmára hivatkozva az Origo.

Nyomozás indult a tatai tanuszodában, miután több gyerek és a tanár is kórházba került / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt. arról informálta a médiát, hogy a takarítók és a vízvezetékszerelők az öltöző vizes helységében próbálták a vízkövet eltüntetni éppen akkor, amikor a gyerekek bementek az öltözőbe. Állítólag ugyanazt a vízkőoldót használták, mint amit otthon szoktak az emberek, de a zárt öltözőben, ahol nem jó a szellőzés, nem párolgott el könnyen.

A gyerekek a szer irritáló, erős szagától megijedtek, és kirohantak a tanárhoz, majd az iskolából kihívták a mentőket, valamint a katasztrófavédőket, illetve szóltak a lányok szüleinek is.

A helyszínről 11 embert, köztük 10 gyereket és a tanárt vittek stabil állapotban a tatabányai Szent Borbála Kórházba megfigyelésre. A helyi hírportál úgy tudja, a kórházba került diákokon és tanáron toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, ám semmilyen jel nem utalt arra, hogy mérgezés áldozatai lettek volna. Egy napot töltöttek a kórházban, utána hazaengedték őket.

Mindeközben a helyszínre a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonult ki a Katasztrófavédelmi Mobil Laborral. Mire az egységek megérkeztek, a szakemberek kiürítették és átszellőztették az épületet. A mobil labor mérései határérték feletti veszélyes, mérgező anyagot nem mutattak ki.

Az ügyben a Tatai Rendőrkapitányságon ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás.