Terhesnek hitte magát, de kiderült súlyos betegsége van

Egy brit anyukának olyan tünetei voltak, mintha terhes lenne de végül bélrákot diagnosztizáltak nála, fia első születésnapjának hetében. A 36 éves Zara McCormick, aki az angliai Tameside-i Gee Cros faluból származott, sikerült rákmentesre kezeltetnie magát, miután részt vett egy klinikai vizsgálaton.

Terhesnek hitte magát, de kiderült daganata van Fotó: Pexels.com

Terhesség helyett sokk érte

A projektmenedzserként dolgozó nő őszintén beszélt a 2023-ban tapasztalt tüneteiről, amelyek akkor hatalmas sokként érték. Zara férjével Paullal egy most 3 éves gyermeket nevelnek, Lewist. Az akkor egyéves kisfiúnak éppen a születésnapja hetében jártak, amikor elkezdte észlelni a nő a tüneteket. Kezdetben a nő, fáradtságot, légszomjat és vérszegénységet érzett és emiatt a tünet együttes miatt azt gondolta biztosan terhes.

Végül harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála egy furcsa mutációval. Ez a ráktípus akkor fordul elő, amikor a mismatch repair (MMR) gének - amelyek feladata a sejtosztódás során fellépő hibák kijavítása - nem működnek megfelelően.

Nem tapasztaltam a tipikus tüneteket, például a vért a székletemben, így a diagnózis hatalmas sokként ért

- idézi a People az anya szavait.

A kórház megjegyezte, hogy a bélrékos betegek mindössze 10-15 százalékánál fordul elő ez a mutáció és nagyon érzékeny az immunterápiára. Zara McCornickot a Christie kórházba utalták egy vizsgálatra, amely azt vizsgálja, hogy a pembrolizumab immunterápiás gyógyszer műtét előtt használása javítja a daganat teljes eltávolításának esélyét vagy megakadályozza-e a rák kiújulását.

Az édesanya egy műtéten esett át, hogy eltávolítsák a belei egy részét, majd a biopszia eredménye azt mutatta, hogy nincsen rákos szövet csak hegszövet, így reagált a kezelésre a rák.

A nő félévente ultrahangon, évente pedig vastagbéltükrözésen esik át. Rendkívül hálás, hogy a kórház dolgozói megbeszélték vele a döntést és elmagyarázták, hogy nem reagál a rák semmilyen kezelésre, hogy megtudja hozni a neki megfelelő döntést a műtéttel kapcsolatban.

Bár a műtét miatt fáradtnak érzi magát, de visszatért a munkahelyére és pozitívan tekint az életre. Zara részt vesz bélrákosokat támogató csoportokban, hogy másoknak segíthessen.