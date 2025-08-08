Terhesnek hitte magát, de kiderült súlyos betegsége van

Egy brit anyukának olyan tünetei voltak, mintha terhes lenne de végül bélrákot diagnosztizáltak nála, fia első születésnapjának hetében. A 36 éves Zara McCormick, aki az angliai Tameside-i Gee Cros faluból származott, sikerült rákmentesre kezeltetnie magát, miután részt vett egy klinikai vizsgálaton.
A projektmenedzserként dolgozó nő őszintén beszélt a 2023-ban tapasztalt tüneteiről, amelyek akkor hatalmas sokként érték. Zara férjével Paullal egy most 3 éves gyermeket nevelnek, Lewist. Az akkor egyéves kisfiúnak éppen a születésnapja hetében jártak, amikor elkezdte észlelni a nő a tüneteket. Kezdetben a nő, fáradtságot, légszomjat és vérszegénységet érzett és emiatt a tünet együttes miatt azt gondolta biztosan terhes.
Végül harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála egy furcsa mutációval. Ez a ráktípus akkor fordul elő, amikor a mismatch repair (MMR) gének - amelyek feladata a sejtosztódás során fellépő hibák kijavítása - nem működnek megfelelően.
Nem tapasztaltam a tipikus tüneteket, például a vért a székletemben, így a diagnózis hatalmas sokként ért
- idézi a People az anya szavait.
A kórház megjegyezte, hogy a bélrékos betegek mindössze 10-15 százalékánál fordul elő ez a mutáció és nagyon érzékeny az immunterápiára. Zara McCornickot a Christie kórházba utalták egy vizsgálatra, amely azt vizsgálja, hogy a pembrolizumab immunterápiás gyógyszer műtét előtt használása javítja a daganat teljes eltávolításának esélyét vagy megakadályozza-e a rák kiújulását.
Az édesanya egy műtéten esett át, hogy eltávolítsák a belei egy részét, majd a biopszia eredménye azt mutatta, hogy nincsen rákos szövet csak hegszövet, így reagált a kezelésre a rák.
A nő félévente ultrahangon, évente pedig vastagbéltükrözésen esik át. Rendkívül hálás, hogy a kórház dolgozói megbeszélték vele a döntést és elmagyarázták, hogy nem reagál a rák semmilyen kezelésre, hogy megtudja hozni a neki megfelelő döntést a műtéttel kapcsolatban.
Bár a műtét miatt fáradtnak érzi magát, de visszatért a munkahelyére és pozitívan tekint az életre. Zara részt vesz bélrákosokat támogató csoportokban, hogy másoknak segíthessen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.