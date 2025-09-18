"Allergiás vagyok a vízre, még egy könnycsepptől is rosszul leszek"

Az allergia emberek millióinak életét nehezítik meg. Legyen szó szezonális- vagy ételallergiáról, az emberek egészsége komoly veszélynek van kitéve, ha olyan anyagokkal találkoznak, amelyekre érzékeny a szervezetük. Az emberek szinte mindenre lehetnek allergiások, ételekre, gyógyszerre, pollenre, néhány radikális esetben a napfényre vagy a vízre is.

Az allergia esetén szinte bármire érzékeny lehet a szervezetünk Fotó: Albina Gavrilovic / Shutterstock

Egy brit nő, Erin Cassidy egy népszerű angol reggeli műsorban beszél furcsa betegségéről. A nő allergiás a vízre. Ha vízzel érintkezik, akkor a bőrén égető kiütések jelennek meg. Az állapot megnehezíti a mindennapi életet.

Erin számára a zuhanyzás, fogmosás, sőt még az izzadás és a sírás is fájdalmas következményekkel jár. A nő elmondása szerint 14 évesen jelentkezett nála először a betegség.

A nő iskolai keretek között úszni járt, de az első alkalommal a vízzel érintkezve mellkasán égő, viszkető kiütések jelentek meg. A tanárával közösen úgy gondolták, hogy a klóros víz okozta a bőrelváltozást. Erin vízallergiája a második uszodai alkalom után teljesen kialakult.

A második alkalom után a zuhanyzás és minden vízzel való érintkezés hatására fájdalmas kiütés lepte el a testét. Erin 10 éve él a betegséggel. A ma 24 éves nő ritka betegségét sokáig nem vették komolyan az orvosok.

Állandóan visszamentem a háziorvosomhoz, aki csak azt mondta, hogy szedjek antihisztamint és elmúlik a kiütés.

A nő végül orvost váltott és a szükséges vizsgálatok elvégzése után a 24 évest vízallergiával diagnosztizálták.

Vízallergia jellemzői, kezelése

A ritka betegség miatt a bőr allergiás reakciót vált ki vízzel való érintkezéskor, tünetei a bőrkiütések, viszketés és égő érzés. Az érintkezés után 20-30 perc múlva alakul ki a kiütés és akár egy órán át is tarthat, amíg elmúlik. A betegségre nincs gyógymód. Bár lehetséges, hogy az állapot idővel elmúlik, az állapoton csak az segít, ha a beteg kerüli a vízzel való kontaktust - írja a Mirror.