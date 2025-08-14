Rejtélyes eltűnés: 11 nap kóma után jelnyelven üzent édesanyjának a kamaszfiú

A 13 éves Dakota „Cody” Trenkle Jr. július 27-én, vasárnap tűnt el, miután utoljára a Goose Creek Lake közelében, Missouri államban gördeszkázott. A fiatal fiú több mint három napig étel és víz nélkül volt. Július 30-án, szerdán, testvére fedezte fel Dakota gördeszkáját fél mérföldre otthonuktól. Ugyanezen a napon a Farmington Correctional Center (FCC) K-9 egysége bevetette Darrell nevű vérszagot követő kutyájukat, aki megtalálta a fiút egy lábnyi mély vízben fekve – írja a People Magazin. Dakotát helikopterrel szállították kórházba, ahol mesterséges kómába helyezték. Mély sérüléseket szenvedett a testén, súlyos fejsérüléseket, több agyvérzést és koponyatörést, mindemellett lélegeztetőgépre volt szüksége a légzéshez. A helyzet rendkívül súlyos volt. Ekkor még senki sem tudta, senki sem tudhatta, hogy végződik az eset, sem azt, milyen fontos szerepet kap benne egy jelnyelven elmondott szó.

Jelnyelven üzent édesanyjának a 13 éves fiú Fotó: Unsplash

Édesanya, Stephanie majdnem két hétig ült fia ágya mellett. Augusztus 8-án jelek mutatkoztak arra, hogy Dakota ébredezik. Szombatra, augusztus 9-re Stephanie elmondta, hogy Dakota már elég éber volt ahhoz, hogy jelnyelven fejezze ki magát a „Szeretlek” jel segítségével.

Ez a pillanat fordulópont volt számomra. Az elmúlt hetek stressze, szívfájdalma, reménye, hálája, bánata és fájdalma megérte, mert ez a kis gesztus azt jelentette, hogy a fiam visszatér hozzám

– mondta Stephanie.

Vasárnap, augusztus 10-én Dakota lekerült a lélegeztetőgépről, hétfőn pedig elfogyaszthatta első ételét: egy hamburgert és egy kólát.

„Amikor Codyt leszoktatták az altatásról, a lélegeztetőgépről, és éberebb lett, rám nézett, és azt mondta: Anya, szomjas vagyok, kérek egy kólát a McDonald's-ból!"

A tinédzser fiú jelenleg nem tud járni a sérülései és az izomtömegvesztés miatt. Édesanyja azt is elmondta, hogy a víz miatt sok fertőző baktériumot kapott el, ami tüdőgyulladáshoz vezetett, az agysérülései még mindig nagyon jelentősek. Dakotát hamarosan át fogják helyezni egy gyermekgyógyászati kórház fekvőbeteg-osztályára, amely a fizikai, foglalkozási és pszichológiai terápiákra specializálódott.

„Tudtam, hogy harcos már a születése óta” – jelentette ki az édesanyja.