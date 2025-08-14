Rejtélyes eltűnés: 11 nap kóma után jelnyelven üzent édesanyjának a kamaszfiú

A 13 éves Dakota „Cody” Trenkle Jr. július 27-én, vasárnap tűnt el, miután utoljára a Goose Creek Lake közelében, Missouri államban gördeszkázott. A fiatal fiú több mint három napig étel és víz nélkül volt. Július 30-án, szerdán, testvére fedezte fel Dakota gördeszkáját fél mérföldre otthonuktól. Ugyanezen a napon a Farmington Correctional Center (FCC) K-9 egysége bevetette Darrell nevű vérszagot követő kutyájukat, aki megtalálta a fiút egy lábnyi mély vízben fekve – írja a People Magazin. Dakotát helikopterrel szállították kórházba, ahol mesterséges kómába helyezték. Mély sérüléseket szenvedett a testén, súlyos fejsérüléseket, több agyvérzést és koponyatörést, mindemellett lélegeztetőgépre volt szüksége a légzéshez. A helyzet rendkívül súlyos volt. Ekkor még senki sem tudta, senki sem tudhatta, hogy végződik az eset, sem azt, milyen fontos szerepet kap benne egy jelnyelven elmondott szó.
Édesanya, Stephanie majdnem két hétig ült fia ágya mellett. Augusztus 8-án jelek mutatkoztak arra, hogy Dakota ébredezik. Szombatra, augusztus 9-re Stephanie elmondta, hogy Dakota már elég éber volt ahhoz, hogy jelnyelven fejezze ki magát a „Szeretlek” jel segítségével.
Ez a pillanat fordulópont volt számomra. Az elmúlt hetek stressze, szívfájdalma, reménye, hálája, bánata és fájdalma megérte, mert ez a kis gesztus azt jelentette, hogy a fiam visszatér hozzám
– mondta Stephanie.
Vasárnap, augusztus 10-én Dakota lekerült a lélegeztetőgépről, hétfőn pedig elfogyaszthatta első ételét: egy hamburgert és egy kólát.
„Amikor Codyt leszoktatták az altatásról, a lélegeztetőgépről, és éberebb lett, rám nézett, és azt mondta: Anya, szomjas vagyok, kérek egy kólát a McDonald's-ból!"
A tinédzser fiú jelenleg nem tud járni a sérülései és az izomtömegvesztés miatt. Édesanyja azt is elmondta, hogy a víz miatt sok fertőző baktériumot kapott el, ami tüdőgyulladáshoz vezetett, az agysérülései még mindig nagyon jelentősek. Dakotát hamarosan át fogják helyezni egy gyermekgyógyászati kórház fekvőbeteg-osztályára, amely a fizikai, foglalkozási és pszichológiai terápiákra specializálódott.
„Tudtam, hogy harcos már a születése óta” – jelentette ki az édesanyja.
Az, hogy pontosan mi történt a kamaszfiúval az eltűnése alatt, illetve eleve miért veszett nyoma július végén, máig rejtély.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.