„Nem volt mire fogni, csak magamban kereshettem a megoldást” - Gábor 28 évesen sztrókot kapott, erre tanította meg őt!

2011-ben, mindössze 28 évesen kapott sztrókot Kocsis Gábor, űrkutató és taekwondo-harcművész. Nem volt rá orvosi magyarázat, elmondása szerint az élet adott sok választ, főleg utat önmagához.

28 évesen kapott sztrókot Gábor, azóta teljesen máshogy látja az életet (Fotó: olvasói)

"Túlhajszoltam magam, ez vezetett a sztrókhoz"

Gábor története egy trauma feldolgozása, és egyben egy mély belső utazás is. A sztrók indította el nála a mély belső utazást, ami teljesen átformálta az életét.

Orvosilag nem találtak magyarázatot arra, miért kaptam sztrókot. Ez szerencse, mert nem tudtam mire fogni. Amikor nincs többé kire vagy mire mutogatni, az embernek csak egyetlen hely marad, ahol választ kereshet: önmagában.

– kezdi történetét Gábor.

A sztrók napján egy űrkutató előadás után indultak Sopronból vissza Budapestre diákjaival, amikor Gábor furcsa tüneteket kezdett észlelni. Amit először nem vett komolyan, hamarosan súlyos következményekkel járt.

Éreztem, hogy valami nincs rendben, sípolt a fülem, miközben az autót vezettem. Félreálltam, de már nem tudtam visszaszállni a kocsiba. Budapestig többször is hánytam, azonban kívülről nem tűntem betegnek, inkább úgy néztem ki, mint egy részeg egyetemista öltönyben, egy jó buli után. Pedig nagy baj volt, így utaztunk Budapestig bőven túl a sztrók klasszikus, háromórás aranyidején.

– meséli Gábor a sztrók napjáról.

Gábort az orvos ellátta, és a sztrók után 10 nap alatt fizikailag szinte teljesen felépült. A baj az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt érintette, de gyorsan regenerálódott.

Hamar felépültem, a taekwondo rengeteget segített. Én voltam az a „hülyegyerek”, aki a folyosón gyakorolta a harcművész mozdulatokat. Büszkén meséltem, az orvosnak, hogy már milyen jól tornázom, de figyelmeztetett, ezzel újabb agyvérzést kockáztatok, mert túlhajtom magam. Így kellett megtanulnom, hogy álljak meg, tiszteljem a testem, alázattal és lágyan áljak az élethez, nem mindig a maximum a jó. Kemény fejű voltam, ezért a sztrók volt az a „fal”, amit be kellett ütköznöm, hogy megálljak. A legnagyobb munka csak ezután kezdődött, legbelül.

– meséli Gábor a rehabilitációról.