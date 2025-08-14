„Nem volt mire fogni, csak magamban kereshettem a megoldást” - Gábor 28 évesen sztrókot kapott, erre tanította meg őt!

2011-ben, mindössze 28 évesen kapott sztrókot Kocsis Gábor, űrkutató és taekwondo-harcművész. Nem volt rá orvosi magyarázat, elmondása szerint az élet adott sok választ, főleg utat önmagához.
Gábor története egy trauma feldolgozása, és egyben egy mély belső utazás is. A sztrók indította el nála a mély belső utazást, ami teljesen átformálta az életét.
Orvosilag nem találtak magyarázatot arra, miért kaptam sztrókot. Ez szerencse, mert nem tudtam mire fogni. Amikor nincs többé kire vagy mire mutogatni, az embernek csak egyetlen hely marad, ahol választ kereshet: önmagában.
– kezdi történetét Gábor.
A sztrók napján egy űrkutató előadás után indultak Sopronból vissza Budapestre diákjaival, amikor Gábor furcsa tüneteket kezdett észlelni. Amit először nem vett komolyan, hamarosan súlyos következményekkel járt.
Éreztem, hogy valami nincs rendben, sípolt a fülem, miközben az autót vezettem. Félreálltam, de már nem tudtam visszaszállni a kocsiba. Budapestig többször is hánytam, azonban kívülről nem tűntem betegnek, inkább úgy néztem ki, mint egy részeg egyetemista öltönyben, egy jó buli után. Pedig nagy baj volt, így utaztunk Budapestig bőven túl a sztrók klasszikus, háromórás aranyidején.
– meséli Gábor a sztrók napjáról.
Gábort az orvos ellátta, és a sztrók után 10 nap alatt fizikailag szinte teljesen felépült. A baj az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt érintette, de gyorsan regenerálódott.
Hamar felépültem, a taekwondo rengeteget segített. Én voltam az a „hülyegyerek”, aki a folyosón gyakorolta a harcművész mozdulatokat. Büszkén meséltem, az orvosnak, hogy már milyen jól tornázom, de figyelmeztetett, ezzel újabb agyvérzést kockáztatok, mert túlhajtom magam. Így kellett megtanulnom, hogy álljak meg, tiszteljem a testem, alázattal és lágyan áljak az élethez, nem mindig a maximum a jó. Kemény fejű voltam, ezért a sztrók volt az a „fal”, amit be kellett ütköznöm, hogy megálljak. A legnagyobb munka csak ezután kezdődött, legbelül.
– meséli Gábor a rehabilitációról.
Elmondása szerint lelkileg és fizikailag nem becsülte magát, nem adta meg magának az alapvető szükségleteket mit a pihenés vagy az öngondoskodás. Ez az önkizsákmányolás – ahogy nevezi – nem a klasszikus egészségtelenségből fakadt. Hanem abból a belső kényszerből, hogy mindig többet, jobban, gyorsabban teljesítsen. Nem engedte meg magának a pihenést, az öngondoskodást. Az igazi felismerés azonban nemcsak a tempóra, hanem az irányra is vonatkozott. Gábor úgy érezte: jó dolgokat csinál, de nem a saját életét éli.
A sztrók után értettem meg, hogy túlságosan görcsösen éltem az életem, nem voltam a helyemen. A lelkem valahol más irányba vágyott. Bár kívülről nagyon tudatos életet éltem, egészségesen étkeztem, nem ittam, nem drogoztam. Mégis görcsösen próbáltam elérni a céljaimat. Voltak olyan napok, amikor többet edzettem és dolgoztam, mint amennyit aludtam. Az önmagamhoz való szélsőséges hozzáállás vezetett oda, hogy megbetegettem.
– mondja Gábor, majd hozzáteszi:
Hiszek benne, hogy vannak olyan lelki folyamatok amik terelnek minket valamerre, nekem nem a kutató munka volt az utam, illetve nem is az a párkapcsolat amiben voltam. Az emberi kapcsolatokban sem voltam a helyemen. Nem voltam teljesen rossz úton, de nem volt az igazi, sokan egyébként le tunak élni így egy életet, szürkén. Én viszont kaptam úgymond egy sztrókot, azaz megcsináltam magamnak pontosabban. Persze lehet gondolkodni azon, hogy azért történnek-e a dolgok, hogy változzunk vagy pedig azért változunk mert történnek a dolgok velünk. De ha már ez megtörtént akkor felhasználhatom, hogy jobban éljek.
– meséli.
Az űrkutatást ekkor hagyta ott, és váltott Coach lett. Létre hozta a Használd fel weboldalt, ahol olyan embereknek ad tanácsot, akik hasonló traumán estek át, és szeretnék megérteni, hogyan fordíthatják ezt a tapasztalatot a javukra, hogy jobb, tudatosabb életet élhessenek.
Két évbe telt, mire lelkileg helyreraktam magam. Volt, hogy féltem elaludni, azt álmodtam, hogy megint sztrókot kapok, féltem a visszaeséstől. Úgy éreztem magam mint aki lezuhant a szakadékba, összetörte a csontjait, ott sötét van és fentről kiabálnak neki, hogy itt vár az élet. Nem értették nekem milyen, hogy is érthették volna amikor nem voltak benne, meg én sem értettem magam, belső munka volt, hogy megtudjam hogyan jutottam ide merre tovább.
– teszi hozzá.
Két történet mélyen megérintette Gábort: egy ápoló tiszteletet sugárzó szavai és Lord egy kiskutya emléke, aki megtanította, hogyan lépjen túl a múlt fájdalmán.
Nem emlékszem az ápoló nevére vagy elérhetőségére, de egy nagyon fontos üzenetet kaptam tőle. Az EKG-vizsgálatra kerekesszékben vittek, és az ápoló egy hatalmas, Hulkra emlékeztető, kigyúrt férfi volt. Megkérdezte, milyen küzdősportot űzök, mióta, majd csak annyit mondott: „Tiszteletem.” Ez annyira ledöbbentett, hogy lehet, hogy valaki ilyen állapotban tisztel? Nem az vagyok, ami velem történt? Rájöttem, hogy engem betegen is lehet tisztelni, még akkor is, amikor hányótál van előttem. Ez csak egy állapot, nem a lényem. A mozgásom nem határoz meg; teljes ember vagyok, akárhogy is vagyok, létezem és ez az ami számít.
– meséli Gábor majd hozzáteszi:
Lord története is nagyon fontos számomra, ő lett a legnagyobb tanítóm. Lord egy kóbor kutya akit megmentettem, de évekkel később, amikor újra találkoztunk, már nem ismert fel. Ez megtanított arra, hogy ne ragadjak le a múlt fájdalmán, hanem lépjek tovább, és használjam fel.
– zárja gondolatait Kocsis Gábor 14 évvel a sztrók után.
Érdekel még hasonló pozitív történet? Nézd meg videóban!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.