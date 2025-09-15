Szoboszlai kislányát nem lehet megunni, Borka ismét megmutatta a csöppséget

Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka ismét megosztott egy apró, de annál cukibb pillanatot kislányáról, aki már most mindenki kedvence lett. A sztoriban közzétett képen a pici egy igazi „epres szettben” látható: fehér pulcsija apró epermintákkal van díszítve, a lábán pedig piros cipőcskék mosolyognak vissza. Nem véletlen, hogy Borka a fotóhoz csak ennyit írt: „My little strawberry” – hiszen Szoboszlai Dominik kislánya tényleg úgy fest, mint egy igazi kis "Eperke".
A rajongók odáig vannak a posztokért, hiszen Borka mindig ízlésesen, szeretettel és pont annyi sejtelmességgel osztja meg a közös pillanatokat, hogy mindenki szívét megmelengeti. Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya igazi kis csoda, és minden alkalommal, amikor egy-egy új fotó felkerül róla, a követők egyszerűen nem győzik dicsérni, mennyire elbűvölő.
Buzsik Borka hivatalos Instagram-oldalán nézheted meg a csöppségről a fotót, ami 24 órán át elérhető.
A kis család harmóniája és boldogsága sugárzik minden egyes képből – legyen szó közös pillanatról vagy épp egy szívecskés, epres öltözékről. Egy biztos: Borka és Dominik kislánya minden alkalommal bebizonyítja, hogy a „cukiság” fogalmát új szintre lehet emelni.
