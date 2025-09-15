Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
„Azt hittem, csak részeg vagyok – kiderült, agydaganatom van”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:30
Továbbra is küzd a daganattal a bátor nő.

Megrázó történetet osztott meg a 68 éves Ellen Yates, akinek élete egyetlen nap alatt fordult 180 fokot. 2014-ben furcsa szédülést és bizonytalanságot érzett, mintha részeg lenne, ám az orvosok akkoriban csupán egy ártatlan fülgyulladásra gyanakodtak. Egy évvel később azonban kiderült: Ellen agyában egy akusztikus neuróma, vagyis egy jóindulatú daganat növekszik.

Agydaganat
Agydaganattal él együtt a nő
Fotó:  Pexels

 

Azt hittem, csak részeg vagyok – kiderült, agydaganatom van.

A sokkoló diagnózis után az asszony összeomlott. 

Amikor megtudtam az MRI eredményét, a zuhany alatt zokogtam. Valami nő a fejemben, aminek nem kellene ott lennie

 – emlékezett vissza Ellen, akinek élete azóta gyökeresen megváltozott. 

A daganat ugyan nem rákos, de folyamatosan rontotta életminőségét. A nő gyakran elesik, járásához botra van szüksége, és egész jobb oldala képes görcsbe rándulni. Férje, Kev, sokszor a legegyszerűbb feladatokban is segíteni kényszerül, például a fürdőszobába kíséri vagy ágyból segíti ki őt. 

Ellen nemcsak saját küzdelmét élte át: 2021-ben legjobb barátnőjét és „lelki testvérét”, Dawn Rogers Parkynt is elveszítette, aki szintén agydaganattal küzdött. 

Ő mindig mellettem állt, amikor diagnosztizáltak, de nekünk sosem mondta el, hogy neki is daganata van

 – mesélte könnyeivel küszködve. 

A nő azóta szenvedélyesen harcol a nagyobb figyelemért és kutatási támogatásért. Mint mondja, a rákkutatási támogatásoknak csupán 1 százaléka jut agydaganatokra, ami szerinte teljesen elfogadhatatlan: 

Több pénzre van szükség, ha valaha gyógymódot akarunk találni. Az agydaganat nem lehet tabutéma.

Most, tíz évvel az első diagnózis után Ellen ismét szívszorító hírt kapott: a daganat újra növekedni kezdett. Ennek ellenére nem adja fel, és szeptemberben részt vesz a Brain Tumour Research jótékonysági ‘Walk of Hope’ sétáján Torpointban, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, írja a Mirror.

Az életem gyökeresen megváltozott, de megtanultam értékelni a pillanatokat. Régen 100 km/órás tempóban éltem, most viszont tudom, milyen fontos megállni és megszagolni a rózsákat

 – mondta Ellen.

 

