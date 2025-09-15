Megrázó történetet osztott meg a 68 éves Ellen Yates, akinek élete egyetlen nap alatt fordult 180 fokot. 2014-ben furcsa szédülést és bizonytalanságot érzett, mintha részeg lenne, ám az orvosok akkoriban csupán egy ártatlan fülgyulladásra gyanakodtak. Egy évvel később azonban kiderült: Ellen agyában egy akusztikus neuróma, vagyis egy jóindulatú daganat növekszik.

Agydaganattal él együtt a nő

Fotó: Pexels

Azt hittem, csak részeg vagyok – kiderült, agydaganatom van.

A sokkoló diagnózis után az asszony összeomlott.

Amikor megtudtam az MRI eredményét, a zuhany alatt zokogtam. Valami nő a fejemben, aminek nem kellene ott lennie

– emlékezett vissza Ellen, akinek élete azóta gyökeresen megváltozott.

A daganat ugyan nem rákos, de folyamatosan rontotta életminőségét. A nő gyakran elesik, járásához botra van szüksége, és egész jobb oldala képes görcsbe rándulni. Férje, Kev, sokszor a legegyszerűbb feladatokban is segíteni kényszerül, például a fürdőszobába kíséri vagy ágyból segíti ki őt.

Ellen nemcsak saját küzdelmét élte át: 2021-ben legjobb barátnőjét és „lelki testvérét”, Dawn Rogers Parkynt is elveszítette, aki szintén agydaganattal küzdött.

Ő mindig mellettem állt, amikor diagnosztizáltak, de nekünk sosem mondta el, hogy neki is daganata van

– mesélte könnyeivel küszködve.

A nő azóta szenvedélyesen harcol a nagyobb figyelemért és kutatási támogatásért. Mint mondja, a rákkutatási támogatásoknak csupán 1 százaléka jut agydaganatokra, ami szerinte teljesen elfogadhatatlan:

Több pénzre van szükség, ha valaha gyógymódot akarunk találni. Az agydaganat nem lehet tabutéma.

Most, tíz évvel az első diagnózis után Ellen ismét szívszorító hírt kapott: a daganat újra növekedni kezdett. Ennek ellenére nem adja fel, és szeptemberben részt vesz a Brain Tumour Research jótékonysági ‘Walk of Hope’ sétáján Torpointban, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, írja a Mirror.

Az életem gyökeresen megváltozott, de megtanultam értékelni a pillanatokat. Régen 100 km/órás tempóban éltem, most viszont tudom, milyen fontos megállni és megszagolni a rózsákat

– mondta Ellen.