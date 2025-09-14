Megrázó részletek: nyolcéves kislány nézhette végig az ecsegi testvérgyilkosságot

Újabb, nyomasztó részletek derültek ki az ecsegi emberölés kapcsán. Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű testvérgyilkosság sokkolta a csendes Nógrád vármegyei község életét: egy 43 éves férfi ugyanis szeptember 13-án, szombaton azzal hívta fel a rendőrséget, hogy saját, 40 éves testvérét holtan találta közös otthonukban. Nem sokkal később azonban a hatóságok kiderítették: alighanem gyilkosság történt, a tettes pedig nagy valószínűséggel maga a bejelentő.
A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást, az áldozat bátyját gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.
A NOOL információi szerint a testvérpár egy háztartásban élt. A nő korábban daganatos beteg volt, de felgyógyult. Egyedül nevelt egy nyolcéves kislányt. Az áldozat és a tettes azon a végzetes délutánon valamin összeveszett, majd a férfi leszúrta a testvérét. A gyilkosságnak valószínűleg a kislány is szemtanúja volt, akinek sajnos bizonyos, hogy egy életre traumát okozott az, amit látott.
