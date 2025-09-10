Megszakad a szív: őt találta a fiatal házaspár frissen megvásárolt otthonukban - Videó

Egy pár szívszorító felfedezést tett, amikor kiment a kertbe körbenézni, az új házuk megvásárolását követően. A fiatal páros saját bőrén tapasztalta meg egy váratlan szívszorító dolog felfedezését. A megrendítő történet sokakat könnyekig meghatott.

Egy fiatal pár megvásárolt házuk kertjében egy szívszaggató dolgot fedezett fel... / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A fiatal pár nem hitt a szemének

Az Animal Rescue YouTube-csatornáján osztották meg a történetet bemutató videót, amelyben a házaspár elmondta, hogy „szívfájdalom” várta őket az új otthonban. Amikor beléptek az udvarra, egy 10 éves kutyát találtak, aki egy fához volt kikötve. A történet azonban itt nem ért véget, hiszen az új tulajdonosok mindent megtettek azért, hogy visszaadják a kutya egészségét és életkedvét.

Állítólag a tüneményes ebet azért kötötték a fához, hogy egyedül haljon meg. A pár tudta, hogy azonnal közbe kell lépnie. Bár a történet összetöri a szívet, nem ez volt az első alkalom, hogy valaki befogadott egy elhagyott kutyát.

Házat vettünk, de szívszorító felfedezés várt ránk – egy elhagyott, 10 éves kutya, akit magára hagytak, kikötve egy fához! Molly, a 10 éves kutya, előző családja költözéskor hátrahagyta és a fához kötve magára hagyta. Épp időben megmentették, és egy szerető új otthonban kapott helyet, ahol soha többé nem hagyják el. Eleinte mély szomorúság és félelem volt benne, remegett a viharokban, és kereste azokat, akik elhagyták.

- idézi a Youtube-videó leírását a The Mirror.

A videóban a házaspár elárulta, hogy amikor először találkoztak Mollyval, kikötve találták a fához. Azonnal tudták, hogy segíteniük kell rajta.

A felvételeken látható, ahogy Molly az új családjánál eszik, játszik és más állatokkal barátkozik. Gyorsan megszerette az új gazdáit, miután megtapasztalta a törődést és az együttérzést. Néha csak egy kis szeretetre van szüksége egy állatnak ahhoz, hogy újra érezze: értékes és fontos.

Az Animal Rescue Youtube videója az alábbiakban megtekinthető!