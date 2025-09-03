Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3 évesen már halálos beteg ez a tündéri kislány: „Rendszeresen rohamai vannak”

kromoszóma
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:02
genetikaiEireannbetegségrohamkislány
A világon csak öt gyermeket érinti ez a ritka betegség.
K. C.
A szerző cikkei

Egy hároméves kislány rendkívül ritka, végzetes genetikai rendellenességgel született, ami  a világon csak öt másik gyermeket érint. A Whins of Miltonból származó kis Eireann MacFarlane-nél FDXL 16 gén duplikációt diagnosztizáltak. A család régóta kereste a válaszokat, mire kiderült az igazság, mivel a kislány nem tud beszélni, vak és 24 órás gondozásra és megfigyelésre szorul, ugyanis csövön keresztül táplálják.

Fotó:  Pexels

Édesanyja, Margaret Wilson elmondta: „Eireann nagyon beteg, rendszeresen rohamai vannak, nem tudjuk a száján keresztül etetni, és jelenleg egy műtétre vár, amelynek során kivágják a torokmirigyeit. Minden általános genetikai tesztet kipróbáltunk, hogy kiderítsük, mi a probléma. A FDXL-probléma korai halállal is járhat. Már egészen kicsi korában tudtuk, hogy valami nem stimmel, mert nem tudott olyan gyorsan fejlődni, mint a többi gyerek. A gén az egész testet irányítja, a beszédtől a fejlődésig; normális esetben a babák két kromoszómával születnek, amelyek később összeolvadnak, de Eireann esetében ez nem történt meg, és ez mindent felborított. Mindennek ellenére ő a legboldogabb kislány, akinek a legkedvesebb személyisége van – mosolya megvilágítja a szobát, és ő nem ismer más életet, csak azt, amit kapott.”

Margaret legidősebb lánya, Nicole most elindított egy online adománygyűjtő oldalt, abban a reményben, hogy Eireannnak biztosítani tudja az otthoni ápolást és a különleges igényeinek megfelelő szoba kialakítását, amelyre élete hátralévő részében szüksége lesz. Eireann jelenleg a szüleivel a családi ház nappalijában alszik - írja a Daily Records. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu