„A saját teste ejtette rabul” – Születése pillanatában megpecsételődött a lány élete

Biztonságos szülésnek indult, de katasztrófával végződött. Az ügyben döntő bíró kijelentette: „Az anyának jobb lett volna, ha egy benzinkút mosdójában szüli meg a babáját”.

Fotó: Pexels

Anyssa Zancanella, Wyoming lakosa, beperelte a kórházat, miután első terhessége – amelyet a szülésig eseménytelennek és egészségesnek írtak le – 2019 októberében tragédiával végződött.

Zancanella vize épp akkor folyt el, amikor a Salt Lake City környékén járt. Órákra volt a saját orvosától, így a legközelebbi kórházba rohant párjával az oldalán. Ám az ott dolgozó nővérek túl sokat adtak neki a szülést beindító készítményből, majd az így kialakult veszély jeleit figyelmen kívül hagyták. Az anya szerint az orvosok több mint egy napot vártak a császármetszés elvégzésével. Emiatt a kis Azaylee oxigénhiányos állapotba került és katasztrofális agykárosodást szenvedett.

„A szülész elhagyta az anyát, miközben tisztában volt a szülés folyamata, valamint a magzat egészségi állapota és jóléte kapcsán fennálló jelentős és veszélyes problémákkal” - áll a bírósági dokumentumban.

A most négyéves kis Azaylee nem tud beszélni, rohamok gyötrik, és éjjel-nappal gondozásra szorul. Szülei ágyában alszik, mert egyedül nem tud aludni, és folyamatos fizikoterápián és foglalkozási terápián vesz részt.

Family awarded $1billion as horror hospital birth leaves girl disabled https://t.co/4tRs1wTCtm — K.B. (@KB97783357) August 30, 2025

„Azaylee életét ellopták. Mindannyiunkét ellopták. Az a személy, akivé válhatott volna, akivé érdemelte volna, hogy váljon, egy agykárosodott gyermekben ragadt. Elvették tőlünk. A saját teste ejtette rabul. Tudom, hogy a lányom ott van bent, de nem tud kijönni, és erre gondolok minden nap” – zokogta az édesanya, Zancanella a bíróságon.

A család közel 1 milliárd dollárt (körülbelül 339 milliárd forint) kapott kártérítésként. Egy utahi bíró tette hivatalossá, hogy katasztrofális mulasztásokat vétettek a család ellen a Jordan Valley Medical Center West Valley Campus kórházban - írja a The Sun.