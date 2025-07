Segítséget kapott a bajba jutott kerekesszékes férfi családja - de autójuk továbbra sincs

Naszvadi Judit és Kis Gábor a Borson keresztül is szeretne köszönetet mondani az embereknek. Mint megírtuk, július 21-én hétfőn délután tettek közzé a Facebookon egy segítségkérő posztot, mert a nem sokkal előtte, használtan vásárolt autójuk üzemképtelenné vált Kőbányán. A kerekesszékes férfi és felesége az egyéves ikreikkel ott vesztegelt a kőbányai polgármesteri hivatal előtt és fogalmuk sem volt, hogy jutnak haza.

A kerekesszékes Gábor és felesége hálás a segítségért. A rendőrök is a helyszínre siettek Fotó: Bors

A közelmúltban vesedaganattal műtött férjem egy 32 évvel ezelőtti baleset miatt kerekesszékes, és már két gyermeket neveltünk, amikor egy évvel ezelőtt megszülettek az ikreink. Kénytelenek voltunk eladni a korábbi autónkat, mert a hattagúra bővült családunknak már egy hétszemélyes kocsira volt szüksége

– mondta a Borsnak Judit és kifejtette, hogy egy kereskedőtől 720 ezer forintért vettek egy Opelt, de arról már a hazaúton kiderült, hogy problémák vannak vele. Elvitték a járművet egy szervizbe, ahol megtudták, hogy a javítási költségek megegyeznének a vételárral. A vállalkozó akkor csak féláron lett volna hajlandó a kocsit visszavásárolni, de Judit bejelentette, hogy elállnak a szerződéstől. Már éppen visszavitték volna az autót a telephelyre, amikor felforrt a hűtővíz. Órákon át vesztegeltek Kőbányán és jobb megoldás híján egy Facebook-posztban kértek segítséget. Hamarosan meg is érkeztek a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. munkatársai, illetve egy kerületi rendőrjárőr-páros, valamint a Bors munkatársai. A házaspár nem csupán az ügyintézésben kapott támogatást, a fiatal rendőrnő és kollégája vigyázott is a picikre, amíg a szülők intézkedtek.

A kerekesszékes Gábor családja végül hazajutott

A családot végül Gábor testvére vitte haza, a kereskedő pedig, érzékelve a társadalmi nyomást, korrekt áron visszavásárolta a hibás gépjárművet.

- Így is buktunk 100 ezer forintot, de legalább a pénz nagy részét visszakaptuk. Egy időre felfüggesztjük az autóvásárlást, pedig nagy szükségünk van egy járműre a beteg férjem és a picik miatt. A történtek után viszont sokaknak szeretnénk köszönetet mondani. Már a Facebook-poszt hatására többen felajánlották például, hogy italt és ételt hoznak nekünk, a Borsban megjelent írást olvasva pedig egy szerelő felvette velünk a kapcsolatot, felajánlotta, hogy megjavítja nekünk az autót. Erre már nincs szükség, miután a kereskedő visszavette, de örülünk az ismeretségnek és köszönjük mindenkinek a segítőkészséget és együttérzést is – fejezte be Judit.