Csak be akarta tenni a mikróba a vacsorát a 3 gyeremekes családanya, a sürgősségin kötött ki

Egy nő azt állítja, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, miután hozzáért a mikrohullámú sütőjéhez abban a pillanatban, amikor villám csapott a házába egy vihar során.

Egy rosszul időzített mozdulat miatt egyenesen a kórházba juttatta a nőt egy villámcsapás (Képünk illusztráció) Fotó: thunderstorm

A Kentucky állambeli Louisville-ben élő Shelby Miller éppen vacsorát készített magának és gyermekeinek augusztus 19-én este, amikor a hátborzongató eset megtörtént vele.

A háromgyermekes édesanya elmondta, hogy teljesen átlagos módon nyúlt a készülékhez, amikor áramütés érte.

Egyszer csak a mikróm jelzett, én kinyitottam az ajtót, és közben megrázott az áram. Még elengedni sem tudtam. A kezem odaragadt, amíg az áram teljesen le nem kapcsolt. Amikor végre el tudtam húzni a kezem, azonnal jeget tettem rá, de bizsergést és zsibbadást éreztem

- számolt be a történtekről a nő.

Shelby azonnal a Norton Audubon Kórház sürgősségi osztályára sietett, ahol a vizsgálatok kimutatták, hogy ideg- és izomsérülést szenvedett a bal karjában, és fennáll a szívinfarktus kockázata.

Ideges vagyok. Nem gondoltam volna, hogy betegszabadságra kell mennem egy sérülés miatt. Arra sem számítottam, hogy idegkárosodás lesz a karomban. A munkámhoz használom a karomat... ez tényleg nagyon aggaszt

- tette hozzá a nő, aki most nem tudja, sérülése miatt mit tartogat a jövő.

Az egyetlen dolog, amit érzek, a zsibbadás és a bizsergés. A kezemnél kezdődött, és lassan feljebb húzódott.

Shelby úgy döntött, megosztja történetét, hogy felhívja a figyelmet az elektromos készülékek használatának veszélyeire a viharok idején.

Az ember nem gondolná, hogy nem használhatja az otthoni gépeit egy viharban. Mindig azt hallottam, hogy "ne menj zuhanyozni, ha villámlik." Azonban azt nem tudtam, hogy nem készíthetek vacsorát magamnak és a családomnak. Mostantól tudom, hogy mindent ki fogok húzni a konnektorból, ha jön a vihar.

Az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) hivatalos weboldalán azt tanácsolja, hogy zivatar idején az emberek tartsák magukat távol mindentől a lakásban, ami vezeti az áramot. Továbbá azt is javasolja, hogy maradjon mindenki távol az ablakoktól, mert a villám behatolhat a falak repedésein keresztül a házba - írta meg a People.