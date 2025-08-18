UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Zivatar: Agyoncsapott a villám egy motorost

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 16:10
A zivatar egy ember életét követelte.
 Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.

gyász, gyertya, pexels
Fotó: Pexels

A turista az SS275-ös főút Surano és Nociglia közötti szakaszán haladt motorjával, amikor a térséget heves zivatar érte el. Egy villámcsapás letaszította a motorost a járművéről, és halálos áramütést okozott. A rendőrség és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

