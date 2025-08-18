Zivatar: Agyoncsapott a villám egy motorost

Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.
A turista az SS275-ös főút Surano és Nociglia közötti szakaszán haladt motorjával, amikor a térséget heves zivatar érte el. Egy villámcsapás letaszította a motorost a járművéről, és halálos áramütést okozott. A rendőrség és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.