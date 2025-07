Kitálal a magyar ufókutató: itt az igazság az alakváltó gyíkemberrel készült videóról

Nem ember vagyok, ahogy azt szabad szemmel is látod. Én egy nőnemű hüllőlény vagyok és egy nagyon öreg hüllőfajhoz tartozom. Mi a Föld őslakói vagyunk, a Bibliában is szerepelünk, az inkák és az egyiptomiak is ismertek bennünket, sőt ők istenként tiszteltek minket. Sajnos a kereszténység félreértette szerepünket és gonosz, kísértő kígyóként ábrázolt. Amit még tudnod kell, hogy az embert génsebészeti úton földönkívüliek tenyésztették ki. Azaz nem mi, hanem egy földönkívüli faj hozott létre titeket. A Föld a mi bolygónk, nem a tiétek