Titkos iratok és fekete aktatáska: mindent hátrahagyva tűntek el a magyar gyár dolgozói - Galéria

Lassan mindent felemészt a penészgomba egy elhagyatott magyar gyárban. A Felfedező nevű, híres urbexes járt a több mint 10 éve elhagyatottan álló épületben. A munkások rejtélyes körülmények között tűntek el a gyárból; minden fontos dokumentumot hátrahagytak. A dossziék titkokat őriznek.

A gyár szekrénye roskadozik az iratoktól / Fotó: A Felfedező-urbexes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, az elhagyatott magyar hotel vagy a balatoni villa rejtélye. Most egy elhagyatott, magyar gyárban járt, ahol mindent hátrahagytak a dolgozók.

A nehéz irattömböktől megrogytak a szekrény polcai, a kaspókban lévő virágok teljesen kiszáradtak, egy fekete aktatáska hever az egyik szekrény tetején, aminek a csatjait megette a rozsda. A gyár fehér falait az évek múlásával színesre festette a penész.

