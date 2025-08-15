Titkos iratok és fekete aktatáska: mindent hátrahagyva tűntek el a magyar gyár dolgozói - Galéria

Lassan mindent felemészt a penészgomba egy elhagyatott magyar gyárban. A Felfedező nevű, híres urbexes járt a több mint 10 éve elhagyatottan álló épületben. A munkások rejtélyes körülmények között tűntek el a gyárból; minden fontos dokumentumot hátrahagytak. A dossziék titkokat őriznek.
Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, az elhagyatott magyar hotel vagy a balatoni villa rejtélye. Most egy elhagyatott, magyar gyárban járt, ahol mindent hátrahagytak a dolgozók.
A nehéz irattömböktől megrogytak a szekrény polcai, a kaspókban lévő virágok teljesen kiszáradtak, egy fekete aktatáska hever az egyik szekrény tetején, aminek a csatjait megette a rozsda. A gyár fehér falait az évek múlásával színesre festette a penész.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
