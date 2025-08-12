AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
„A kisfiam úgy indult el, mint bármelyik nap – 18 perccel később már kómában feküdt”

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 09:30
fiúhalál
Egy anya megrázó vallomása a tragédia után.

Megrázó történetet osztott meg Carly Calland, akinek 14 éves fia, Jacob, mindössze 18 perccel azután, hogy kilépett otthonuk ajtaján, végzetes balesetet szenvedett. 

Fia
Fia elvesztésével küzd az anya.
Fotó: Pexels

A tinédzser egy e-roller utasaként ütközött, és súlyos fejsérülései miatt kómába került. Nyolc nappal később a kórházban elhunyt. A tragédia 2025. március 19-én történt Wythenshawe-ban, Manchester egyik városrészében. Jacob barátja e-rollerén utazott, egyikük sem viselt bukósisakot. Carly elmondása szerint soha nem engedett volna fiának saját e-rollert venni, és gyakran figyelmeztette a veszélyekre. Ám egy pillanatnyi döntés örökre megváltoztatta az életüket. 

Carly édesanyjánál tartózkodott, amikor élettársa hívta, hogy baleset történt. A helyszínre sietett, ahol fiát már kómában, a mentőautóban találta. A kórházban kiderült, hogy Jacob súlyos agyvérzést szenvedett. Az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy csökkentsék az agy duzzanatát és esélyt adjanak a felépülésre. Nyolc nap múlva azonban szíve leállt, és a fiú meghalt. 

„A kisfiam úgy indult el, mint bármelyik nap – 18 perccel később már kómában feküdt"

Fakult ki Carly.

Fakadt ki Carly.

Carly büszke fia küzdeni akarására, és szeretné, ha tragédiájuk másokat is óvatosságra intene. Elindította a „Jacob’s Journey” kampányt, amely az e-rollerek használatának szigorítását célozza: a 18 év alattiak számára tiltaná a járművek eladását és használatát, kötelezővé tenné a bukósisakot és a védőfelszerelést, valamint megtiltaná az utasszállítást. A kampány célja, hogy a hasonló balesetek a jövőben elkerülhetők legyenek. A rendőrség továbbra is keresi egy fehér, 2015 utáni Kia Venga sofőrjét, aki fontos információval szolgálhat a baleset körülményeiről. A hatóság hangsúlyozta, hogy az illető nem gyanúsított, de a segítsége kulcsfontosságú lehet az ügy felderítésében, értesült a Mirror.

 

