Megrázó történetet osztott meg Carly Calland, akinek 14 éves fia, Jacob, mindössze 18 perccel azután, hogy kilépett otthonuk ajtaján, végzetes balesetet szenvedett.

Fia elvesztésével küzd az anya.

Fotó: Pexels

A tinédzser egy e-roller utasaként ütközött, és súlyos fejsérülései miatt kómába került. Nyolc nappal később a kórházban elhunyt. A tragédia 2025. március 19-én történt Wythenshawe-ban, Manchester egyik városrészében. Jacob barátja e-rollerén utazott, egyikük sem viselt bukósisakot. Carly elmondása szerint soha nem engedett volna fiának saját e-rollert venni, és gyakran figyelmeztette a veszélyekre. Ám egy pillanatnyi döntés örökre megváltoztatta az életüket.

Carly édesanyjánál tartózkodott, amikor élettársa hívta, hogy baleset történt. A helyszínre sietett, ahol fiát már kómában, a mentőautóban találta. A kórházban kiderült, hogy Jacob súlyos agyvérzést szenvedett. Az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy csökkentsék az agy duzzanatát és esélyt adjanak a felépülésre. Nyolc nap múlva azonban szíve leállt, és a fiú meghalt.

A kisfiam úgy indult el, mint bármelyik nap – 18 perccel később már kómában feküdt

– Fakadt ki Carly.

Carly büszke fia küzdeni akarására, és szeretné, ha tragédiájuk másokat is óvatosságra intene. Elindította a „Jacob’s Journey” kampányt, amely az e-rollerek használatának szigorítását célozza: a 18 év alattiak számára tiltaná a járművek eladását és használatát, kötelezővé tenné a bukósisakot és a védőfelszerelést, valamint megtiltaná az utasszállítást. A kampány célja, hogy a hasonló balesetek a jövőben elkerülhetők legyenek. A rendőrség továbbra is keresi egy fehér, 2015 utáni Kia Venga sofőrjét, aki fontos információval szolgálhat a baleset körülményeiről. A hatóság hangsúlyozta, hogy az illető nem gyanúsított, de a segítsége kulcsfontosságú lehet az ügy felderítésében, értesült a Mirror.