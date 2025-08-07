Megrendítő bejelentést tett a népszerű tévés: rákos

Megműtötték Celebrity Big Brother egykori sztárját, Danielle Lyoydot. A népszerű reality-s pár hónappal ezelőtt számolt be arról rajongóinak, hogy bőrrákkal diagnosztizálták, miután megvizsgálták egy anyajegyét. A problémát ugyan még ő észlelte, arra nem számított, hogy a szokatlan anyajegy a törzsén valóban melanóma. A biopszia azonban kimutatt, az volt.

Bőrrákkal diagnosztizálták. Fotó: Pexels

Danielle kiemelte, az anyajegynek a mérete és a színe változott meg. Habár a helyzet komoly volt, ő mégis látott humort benne:

Nevetnem kellett a formáját látva, mert úgy nézett ki, mintha a gonosz szemet rajzolták volna a hasamra

- emlékezett vissza a reality-s, akinek végül sebészileg vágták ki bőrének azon részét. Most arra vár, hogy megjöjjön a vizsgálat eredménye, miszerint jóindulatú vagy rosszindulatú daganattal küzdött. Ezen eredményre azonban várhatóan 8-10 hetet kell majd várnia:

A beavatkozás egy kicsit fájt és utána bedagadt a felület, de összességében nagyon várom, hogy végre pozitív eredményeket kapjak.

Történetéből kiindulva pedig arra kérte rajongóit, hogy ők is figyeljenek oda testükre, annak jeleikre.

Kérlek, ne hagyj figyelmen kívül semmilyen változást a bőrödön. Sosem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet velem, de megtörtént. A korai felismerés életeket ment. A bőrrák jól kezelhető, ha időben észlelik. Ha valami nem néz ki jól vagy nem érződik rendben, fordulj orvoshoz. Védd a bőröd: használj magas faktorszámú naptejet, takard el magad, mondj nemet a szoláriumra

- idézte őt a Mirror.