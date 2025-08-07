„A férjem zavartnak tűnt és távolságtartóvá vált – aztán meghalt a szemem láttára”

A 72 éves Andy McFarlane egyik pillanatról a másikra zavartan kezdett el viselkedni. Felesége, Joanne csupán azt hitte, férje csak fáradt, azonban, ahogy teljek a napok, Andy egyre feledékenyebb és zavartabb lett, ami miatt ő úgy döntött, férje háta mögött felkeresi az orvosukat. A sokk pedig csak ezután jött: Andy glioblasztómával, rosszindulatú agyrákkal küzdött.

Glioblasztómával diagnosztizálták (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A kórmegállapítás 2022 év végén érkezett, amelyet követően Andyt rögtön sugárkezelésnek vetették alá. Habár állapota úgy tűnt, hogy javul, 2024 második felében minden rosszra fordult, míg végül sajnos elhunyt.

Teljes sokkban voltam, amikor az orvosok felfedezték a daganatot. Andy volt életem szerelme. Csendes, kedves és humoros volt. Szenvedélyesen szerette a természetet, és egész pályafutását ökológusként töltötte

- közölte Joanne, aki sosem felejti majd a pillanatot, amikor közölték velük, Andy gyógyíthatatlan beteg és maximum másfél éve van még hátra, írja a Mirror.

Az idős férfi végül hat héten át kapott sugárkezelést majd egy műtéten is átesett. Barátaik hatalmas támaszt nyújtottak számukra, azonban Andy állapota nem javult, csak stagnált, majd újra romlani kezdett. Egyre zavartabb és bizonytalanabb lett, állandó ápolásra szorult.