"El akartam kezdeni futni, de a lábaim elzsibbadtak" - TikTok-trend miatt került kórházba egy terhes anya

Nicole Atkins 38 hetes terhes volt, amikor úgy döntött, hogy kipróbál egy felkapott TikTok-trendet, amely elméletben beindítja a szülést. Azonban egy váratlan esés miatt egyenesen a kórházban landolt a várandós anyuka.

TikTok-trend miatt került kórházba a várandós anyuka. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Láttam a TikTok-trendet, ahol futással próbálják beindítani a vajúdást, és láttam, milyen lassan futnak az emberek. Úgy tűnik, mintha gyorsan futnának, aztán visszanézik, és látják, milyen lassúak, így azt gondoltam, vicces lenne megnézni, én milyen lassan futok.

- mesélte Nicole.

A várandós anyuka a terhessége alatt végig aktív maradt, és csak egy ártalmatlan trendet akart kipróbálni.

38 hetes terhes voltam, és szerettem volna beindítani a szülést, mielőtt mesterségesen indítanák... El akartam kezdeni futni, aztán a lábaim egyszerűen elzsibbadtak, és elestem. Amikor elestem, kicsit mintha el is ájultam volna. Sokkban voltam, kellett egy pillanat, hogy felfogjam, mi történt, aztán nagyon remegni kezdtem.

Az orvosok a kórházba érve nem tudtak konkrét okot megállapítani a hirtelen összeesésre.

Egyik orvos sem mondott semmit, de azt hiszem, egyszerűen előfordul az ilyesmi. Az emberek lába néha felmondja a szolgálatot, feltételezem, hogy a baba valamilyen idegre nehezedett.

- tette hozzá Nicole.

A riadalom ellenére sem az anya, sem a baba nem sérült meg. Egy ideig megfigyelés alatt tartották őket, majd hazaengedték őket.

A nézők feltételezésével szemben Nicole nem a hasára esett.

Közvetlenül a térdemre és a kezeimre estem, így nem aggódtam amiatt, hogy a hasamat érhette ütés. Ez volt az utolsó dolog, amire gondoltam volna, hogy megtörténhet.

- emlékezett vissza az esés homályos pillanatára az anyuka.

A videót körülbelül egy héttel később posztolta, mert állandóan látta a futós videókat, amit ő is próbált újraalkotni.

Úgy gondoltam, fel kellene tennem, hogy az emberek lássák a másik oldalt is. Olyan sokan kezdték csinálni ezt a kihívást, és szerettem volna, ha egy kicsit óvatosabbak lennének.

A reakciók videójára azonnaliak és hevesek voltak.

Sokan mondták, hogy milyen ostoba vagyok, és hogy várható volt, hogy ez történik. Más kommentelők viszont azt írták, hogy egyszerűen csak futni próbáltam. A terhes nők futhatnak. Én is sokszor futok a gyerekem után, így nem gondoltam, hogy ez valami extrém dolog.

Nicole szerint az eset megnyitotta a szemét, hogy mennyi ítélkezés éri a várandós nőket. Állítása szerint az emberek egy része úgy gondolja, hogy a terhes nőknek szinte buborékban kellene élniük.

Vannak trendek, amiket tényleg butaságnak tartok. Ezt nem gondoltam annak, de a kockázatra sem gondoltam.

Most, kétgyermekes anyaként Nicole megpróbálta tisztázni a videója körüli félreértéseket.

Sokan mondják, hogy nem érdekelt, mert ruhában és papucsban futottam, vagy éppen magassarkúban. Azonban nem ruhában voltam, hanem egy overálban, mert az volt az egyetlen, ami rám jött, és amiben szabadon mozoghattam. Edzőcipőben voltam, nem szandálban vagy magassarkúban.

Ahogy lecsillapodnak a kedélyek, és a kommentek továbbra is érkeznek, Nicole őszinte képet ad a terhesség kiszámíthatatlanságáról és arról a nyomásról, amelynek az anyák ki vannak téve, még akkor is, ha csak egy népszerű TikTok-trendben vesznek részt - írta a People.