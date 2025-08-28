"Teljesen lesokkolt a barátnőm vallomása a pasijáról –folyton róla beszél"

Saját kapcsolatát kérdőjelezte meg egy névtelenségét megtartó nő, aki nem bírja elviselni, hogy egy jó barátnőjének párja mennyivel odaadóbbnak tűnik a sajátjánál. Mint írja, ismerőse megállás nélkül az új pasijáról áradozik, és nem tudja, eldönteni, hogy féltékeny, vagy valóban vele és párjával van a probléma.

Nem bírja elviselni, hogy barátnője kapcsolata mennyivel másabb, mint az övé. Fotó: Unsplash

Rettentően idegesítő, mert mostanában semmi másról nem beszél, és úgy érzem, mintha közben engem is kritizálna. Például azt mondta a volt kapcsolatáról, hogy csak Netflixet néztek, kaját rendeltek, meg eljártak bárokba, míg az új pasija ezzel ellentétben szuper romantikus. Én és a párom is az előbbit csináljuk, az ő barátja azonban elvileg igazi Rómeó, aki imád spontán meglepetésekkel előállni: virág, pezsgő, csoki, repülőjegyek és így tovább. Állandóan elviszi randizni, nem engedi, hogy fizessen, és hercegnőként bánik vele. Azt mondja, ez az igazi romantika, ami hiányzott az életéből, és el sem hiszi, hogy ennyi ideig kitartott a vacak exe mellett

- részletezte ismerőse viselkedését, hozzátéve, nem tudja eldönteni, hogy ő nyűgös-e vagy tényleg idegesítő az, amit barátnője csinál.

Néha legszívesebben hangosan kinevetném, amit mond

- tette hozzá. Történetét olvasva pedig közölték vele a netezők, valószínűleg az zavarja őt az egészben, hogy ismerőse kapcsolatában lát valamit, ami a sajátjából hiányzik. Arról nem is beszélve, hogy barátnője az új kapcsolat elején van, amikor altalában még minden tökéletes. Idővel azonban ott is jelentkeznek majd nehézségek, úgyhogy azt javasolták, inkább támogassa őt, írja a Mirror.