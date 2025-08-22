"Lebukott a pasim, ahogy a legjobb barátnőmmel szexelt - azt mondja, az egész az én hibám"

Egy elkeseredett fiatal nő osztotta meg történetét az internet népével és szakértő segítségét kérte, ugyanis nem tud túllépni a csalódottságon.

Fotó: freepik.com

"A barátom megcsalt a legjobb barátnőmmel – és rajtakaptam őket, hogy szexelnek a zuhanyzónkban. Ha találkoztál volna vele, nem gondoltad volna, hogy ez a fiú valaha képes lenne félrelépni. Mindig olyan figyelmes volt, megmasszírozta a lábaimat, lemosta a kocsimat és pihentető fürdőt készített nekem egy hosszú nap után.

Két évvel ezelőtt találkoztunk. Addig üldözött, hogy menjek el vele randizni, amíg be nem adtam a derekamat. Még családalapításról is beszéltünk. Én 33 éves vagyok, ő 35, és villamosmérnök, aki keményen dolgozik. Bár a kapcsolatunk többnyire boldog, néha féltékeny és irányító volt, korlátozva, hogy milyen gyakran és kivel mehettem szórakozni.

Kritikusabb lett az öltözködésemmel kapcsolatban, néha már előre összeállított nekem egy-egy szettet. Mindig is úgy gondoltam, hogy ez egy kis ár azért, hogy milyen fantasztikus ő minden más területen.

Bár nem is különbözhetnének jobban egymástól, a legjobb barátnőm és a párom mindig is remekül kijöttek egymással. A barátom nemrég foglalt nekünk egy last-minute nyaralást. A barátnőm nálunk maradt vigyázni a kutyára. Későn értünk haza, így ő maradt nálunk. Annyira fáradt voltam, hogy lefeküdtem.

Pár óra múlva felébredve hallottam, hogy folyik a zuhany. Azt gondolva, hogy a barátom elfelejtette elzárni, bementem a fürdőszobába, ahol azzal szembesültem, hogy a legjobb barátnőm és a párom szexeltek.

Elmenekültem otthonról, és azóta anyámnál vagyok. A barátom több száz üzenetet küldött: először bocsánatkérő, szerelmes üzenetekkel bombázott, majd rosszindulatú és kegyetlen lett. Most azt mondja, hogy soha nem szeretett, és hogy ez az egész az én hibám, amiért unalmas vagyok az ágyban. Sajnos nem ez az első kapcsolatom, ami megromlott, tele a múltam rossz, irányító férfiakkal".

A szakértő szerint a bántalmazó férfiak nem tudnak egyik pillanatról a másikra megváltozni. Sokat elmond, hogy a nő párja is milyen hamar arculatot váltott, amikor nem jött be neki a hízelgés, azonnal megmutatta a foga fehérjét. A nők gyakran vonzzák az irányító, bántalmazó férfiakat, ha életük elején instabil kapcsolatuk volt, amelyben például úgy érzik, hogy nem érdemlik meg, hogy meghallgassák őket. Aztán felnőttkorukban olyan partnert választanak, aki tiszteletlenül viszonyul hozzájuk és lejáratja őket. A szakértő szerint jó lenne, ha a fiatal nő találkozna egy terapeutával, hogy kibogozzák, miért is választ mindig ugyanolyan férfiakat.



