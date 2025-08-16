Gyerekléptek a folyosón, befalazott titkos átjárók - mi történhetett a több száz éves hotelben?

Ádám hátborzongató történetekről számolt be a lapunknak, amik akkor történtek vele, amikor Németországban dolgozott egy hotelben. Korábban is érték már természetfeletti élmények, de amit a hotelben töltött évei során tapasztalt, az felülmúlta minden képzeletét. A több mint 200 éves épületben sötét dolgok történhettek, ugyanis éjszakánként megmagyarázhatatlan zajok és alakok bukkannak fel. Olyan történetek ezek, amik hallatán feláll a szőr az ember hátán. A németországi szellemhotelről olvasónk mesélt nekünk.

A németországi szellemhotelban éjszakánként megelevenedik az élet. Ki térhet vissza, hogy a túlvilágról üzenjen?

Fotó: Beküldött

Ádám 2017-ben költözött ki Németországba, és egy hotelben helyezkedett el nem messze Erfurttól. A kint töltött évek alatt ő és egy másik magyar férfi is a hotelben laktak egy-egy, a személyzetnek kialakított szobában. Így nem csak a nappalokat, de az éjszakákat is a hotel falai között töltötték. Az épület valamikor az 1800-as években épült, annyit biztosan lehet róla tudni, hogy 1910-ben is már hotelként üzemelt.

Egy nem várt vendég érkezése

Ádám első élménye az volt, amikor épp a recepciónál állt és meglátta, hogy a reklámanyagok elkezdenek lepotyogni a polcról, azonban egy ponton megállnak a levegőben.

Azt hittem, hogy jön egy becsekkoló vendég, mert hallottam valamilyen neszt. Késő este volt már és vártam még egy vendégre. Amikor kinéztem, hogy jön-e valaki, észrevettem, hogy elkezdenek leesni a papírok a falról. Nem estek le a földre, hanem megálltak a levegőben olyan magasságban, mintha valaki a tenyerében tartaná őket. Egy pár másodpercig így maradtak még, csak utána estek le.

Ez az egy élmény bár furcsa volt és megmagyarázhatatlan, önmagában még nem ijesztette meg Ádámot, hamar el is felejtette az esetet. Csakhogy tovább folytatódtak a furcsaságok, amik kezdtek egyre durvábbá válni.

Ki rángatja a kilincset?

Az egyik éjszaka Ádám a magyar kollégájával épp az étteremben kártyázott. Másnap nem dolgoztak, így gondolták tovább fent maradnak kicsit. Hajnali 2 és 3 körül lehetett, amikor valaki elkezdte rángatni a kilincset. Csakhogy ez egy olyan ajtó kilincse volt, amihez senki nem férhetett hozzá. Az étteremből ugyanis nyílt egy plusz rendezvény terem, amit alapvetően zárva tartottak.

Az egyetlen bejárata az étteremből volt, így odabent nem lehetett senki, mégis valaki mintha belülről rángatta volna a kilincset. Az ajtó ezután ki is nyílt, de nem állt mögötte senki.

Beletelt pár percbe, míg Ádám és kollégája felfogta, hogy mit láttak. Végül erőt vettek magukon és odamentek az ajtóhoz. A kis szoba valóban üres volt, az ablakok zárva voltak, így erre a mai napig nem találtak magyarázatot.