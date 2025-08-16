Gyerekléptek a folyosón, befalazott titkos átjárók - mi történhetett a több száz éves hotelben?

Ádám hátborzongató történetekről számolt be a lapunknak, amik akkor történtek vele, amikor Németországban dolgozott egy hotelben. Korábban is érték már természetfeletti élmények, de amit a hotelben töltött évei során tapasztalt, az felülmúlta minden képzeletét. A több mint 200 éves épületben sötét dolgok történhettek, ugyanis éjszakánként megmagyarázhatatlan zajok és alakok bukkannak fel. Olyan történetek ezek, amik hallatán feláll a szőr az ember hátán. A németországi szellemhotelről olvasónk mesélt nekünk.
Ádám 2017-ben költözött ki Németországba, és egy hotelben helyezkedett el nem messze Erfurttól. A kint töltött évek alatt ő és egy másik magyar férfi is a hotelben laktak egy-egy, a személyzetnek kialakított szobában. Így nem csak a nappalokat, de az éjszakákat is a hotel falai között töltötték. Az épület valamikor az 1800-as években épült, annyit biztosan lehet róla tudni, hogy 1910-ben is már hotelként üzemelt.
Ádám első élménye az volt, amikor épp a recepciónál állt és meglátta, hogy a reklámanyagok elkezdenek lepotyogni a polcról, azonban egy ponton megállnak a levegőben.
Azt hittem, hogy jön egy becsekkoló vendég, mert hallottam valamilyen neszt. Késő este volt már és vártam még egy vendégre. Amikor kinéztem, hogy jön-e valaki, észrevettem, hogy elkezdenek leesni a papírok a falról. Nem estek le a földre, hanem megálltak a levegőben olyan magasságban, mintha valaki a tenyerében tartaná őket. Egy pár másodpercig így maradtak még, csak utána estek le.
Ez az egy élmény bár furcsa volt és megmagyarázhatatlan, önmagában még nem ijesztette meg Ádámot, hamar el is felejtette az esetet. Csakhogy tovább folytatódtak a furcsaságok, amik kezdtek egyre durvábbá válni.
Az egyik éjszaka Ádám a magyar kollégájával épp az étteremben kártyázott. Másnap nem dolgoztak, így gondolták tovább fent maradnak kicsit. Hajnali 2 és 3 körül lehetett, amikor valaki elkezdte rángatni a kilincset. Csakhogy ez egy olyan ajtó kilincse volt, amihez senki nem férhetett hozzá. Az étteremből ugyanis nyílt egy plusz rendezvény terem, amit alapvetően zárva tartottak.
Az egyetlen bejárata az étteremből volt, így odabent nem lehetett senki, mégis valaki mintha belülről rángatta volna a kilincset. Az ajtó ezután ki is nyílt, de nem állt mögötte senki.
Beletelt pár percbe, míg Ádám és kollégája felfogta, hogy mit láttak. Végül erőt vettek magukon és odamentek az ajtóhoz. A kis szoba valóban üres volt, az ablakok zárva voltak, így erre a mai napig nem találtak magyarázatot.
Ádám egy éjszaka arra ébredt, hogy gyerekek futkosnak a folyosón. Nem igazán értette a dolgot, hogy miért van ébren egy gyerek a hajnali órákban és miért futkorászik a folyosón, de úgy volt vele, talán csak vendégségben lehetett a család és későn értek vissza a szállodába. Csakhogy a futkorászás nem maradt abba. Ekkor úgy döntött, megnézi mi történik.
Kinyitottam a szobám ajtaját, nem volt fény a folyosón, senki nem volt kint. Másnap beszéltem a feletteseimmel és kiderült, hogy egyáltalán nincs kisgyerekes család épp a hotelban, sőt, a harmadik emeleten, ahol én is aludtam, épp egyetlen szoba sem volt kiadva vendégnek.
Ádám elmesélte, hogy ez később többször is megismétlődött, időnként megjelentek a rejtélyes gyerekléptek zajai a harmadik emeleten.
Ádám egyik éjszaka aludni próbált, de azt érezte, hogy nagyon hideg van a szobában. Olyan volt, mintha egy hideg fuvallat söpört volna végig a termen.
Ott feküdtem az ágyamban és látszódott a leheletem. Az az érzés fogott el, hogy nem vagyok egyedül. Gondoltam rápróbálok és provokálom kicsit. Többször kértem, hogy csináljon valamit, mutassa meg, hogy itt van. Kádas szobám volt, aminek a szélén ott álltak a tusfürdőim. De bent, a belső szélén. Erre leröpült az összes, de nem beledőlt a kádba, hanem konkrétan métereket repültek felém, mintha felém hajította volna valaki.
Ádám ezután úgy érezte talán nem volt a legjobb ötlet provokálni ezt a valamit, vagy valakit, és talán békén kellett volna hagyni a kísértet járta hotel titkos lakóját.
Én feltétlen nem félek a dologtól, de nem ajánlom senkinek, hogy durván próbálkozzon, mert hazakísér
– tette hozzá a fiatal férfi.
Ádám még azt is elmesélte nekünk, hogy a hotel sötét múlttal rendelkezik. Egyrészt a pince tele volt befalazott átjárókkal és járatokkal, amik a helyiek elmesélése szerint az erdőbe vezethetett a háborúk idején, illetve más épületekkel kötötték össze a szállodát. Tartottak a pincében anno titkos kártyapartikat és alkoholkimérést is. Akármi is történt pontosan az épület falai között, az biztos, hogy a múlt szelleme még a mai napig visszajár és kísért.
