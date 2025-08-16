„Sikítani próbáltam, de egy hang sem jött ki a torkomon” – hátborzongató, miről számoltak be kómából felébredt emberek

Kómába esni talán úgy hangzik, mint a tökéletes módja annak, hogy bepótold az alvást, de a túlélők elárulták, hogy egyáltalán nem egy pihentető élményről van szó.

A kóma egy meglehetősen eltérő élmény mindenki számára, azonban szinte minden bizonnyal nyomot hagy az emberben (Képünk illusztráció) Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Tucatnyi ember, aki már felébredt a kómából most megosztotta tapasztalatait a Threads-en, miután valaki feltette a kérdést: "Akik már voltak kómában, milyen volt?". A bejegyzést gyorsan felkapták, és közel 3000 hozzászólás gyűlt össze alatta, sokféle élménnyel.

Egy felhasználó, aki négy hetet töltött orvosilag előidézett kómában, azt állította, hogy rengeteg különböző helyen, különböző idősíkokban járt.

Találkoztam a Dalai Lámával és Teréz anyával. Repülőgép-szerencsétlenségben voltam az óceán felett. Kilőttek az űrbe. Komoly spirituális kihívás elé állított valaki vagy valami. Azonban kitartottam. Olyan volt, mint egy soha véget nem érő, bizarr, de valós álom, de túljutottam rajta.

Egy másik felhasználó egy sokkal komolyabb élmény osztott meg.

Semmi. Egyik pillanatban még ott voltam, sürgősségi műtétre készítettek elő, a következőben pedig már egy teljesen más hónapban voltam, éppen ébredezve az életfenntartó gépekre kötve, hallgatva a gépeket, amelyek addig életben tartottak.

Egy harmadik hozzászóló arról számolt be, hogy őrült, élénk álmai voltak végig.

Az egyikben például azt álmodtam, hogy megölték a férjemet. Amikor felébredtem, intubáltak, és nem tudtam beszélni, így nem tudtam megkérdezni, igaz-e, ezért elhittem. Amikor egyik este bejött látogatni, azt hittem, a szelleme az. Teljesen kiborultam, és senki nem értette, miért.

Egy ápoló is megosztott egy történetet egy volt pácienséről, amely szintén az alternatív idősík-élményekhez kapcsolódott.

Rákja volt és őssejt-transzplantációt kapott, majd körülbelül egy hónapig kómában volt. Elmesélte, hogy egy teljesen más életet élt a kóma alatt. Egy karibi szigetszerű helyet írt le, és az embereket, akikkel ott találkozott. Elképesztő volt.

Többen arra is kitértek, hogy rengeteg nehézséget okoz egy ember számára az, hogy kiesik a való életből, és miközben az ő élete egy helyben áll, körülötte külvilág halad tovább.

Baromi stresszes, amikor felébredsz, főleg, ha nincs megfelelő támogató közeged. Felébredsz rossz hitellel, elmaradt számlákkal, esedékes lakbérrel, és a legtöbb barátod továbblépett.

Egy másik kommentelő arról számolt be, hogy a kóma miatt teljesen kisiklott az élete, súlyos egészségügyi következményekkel járt.

A kóma maga súlytalan volt. Nyolc napig voltam intubálva, az első hat napból semmilyen emlékem sincs. Az utolsó két nap szürreális volt, a testem kezdett magától felébredni. Hallottam a nővérek beszélgetését, a zenét, ami a szobám felett szólt, sőt furcsa álmaim voltak, mintha kívülről láttam volna magam. A felépülés kegyetlen volt, teljesen elfelejtettem a nevemet, újra kellett tanulnom beszélni, járni. Átmeneti demencia és maradandó testi károsodás, kilenc évvel később teljesen rokkant vagyok.

Természetesen voltak olyan dolgok, amelyeket több ember is tapasztalt a kóma alatt, például, hogy hallották, ahogy szeretteik beszéltek hozzájuk vagy imádkoztak értük, és az orvosi személyzetet is, ők pedig kétségbeesetten szerettek volna kommunikálni, de nem tudtak.

Egyetlen dologra emlékszem, hogy hallottam, amikor a nővérek azt mondták anyámnak, hogy nem hallom őt, miközben próbáltam jelezni, hogy igenis hallom. Sikítani próbáltam, de rájöttem, hogy fizikailag nem vagyok rá képes, és teljesen kiborultam. Olyan volt, mintha szellemileg ébren lettem volna egy fizikailag halott testben. Amint felébredtem, elmondtam anyámnak, hogy minden nap hallottam őt, amikor bejött hozzám

- osztotta meg megrázó élményét az egyik felhasználó.