„Az agydaganat, ami majdnem megölte a fiamat, az egyetlen dolog, ami megmentheti az életét”

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:32
A 24 éves apuka másodszor küzd egy agresszív agydaganattal, mindössze néhány hónappal lánya születése után.

Jay Hellis harca 2011-ben kezdődött, amikor rendszeres fejfájások kezdték gyötörni.

Agresszív agydaganattal a fiatal édesapa
Agresszív agydaganattal küzd a fiatal édesapa / Fotó: Unsplash

Másodszor küzd meg az agresszív agydaganattal a fiatal édesapa

Édesanyja sürgette a vizsgálatot, majd megérkezett a hír, amit egyetlen család sem akar hallani: egy 5 cm-es daganatot találtak Jay agyában, nagyon agresszív, 4. stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak nála. Sürgősségi műtétet hajtottak végre, amely megerősítette a daganat nagyságát.

Hónapokon át tartó kimerítő kezelés következett Jay számára, de szembeszállt a félelmetes kihívásokkal, és végül jó híreket kapott. A férfi élete lassan visszatért a rendes kerékvágásba, párjával készültek lányuk érkezésére, de egy hónappal a baba születése előtt Jay rákja visszatért, és rosszabb volt, mint valaha elképzelték.

A glioblasztóma ritka, agresszív és könyörtelen, gyorsan terjed, tönkreteszi az egészséges agyszövetet, és gyakran kiújul a kezelés után is. Ez a leggyakoribb agydaganat felnőttek körében.  A család mindent megtett, hogy Jay felépüljön, és külföldön is keresték a kezelési lehetőségeket. Miután édesanyja megszerezte a daganatmintát a University College London Kórházból, egy barna borítékkal útnak indult Németországba, hogy megvizsgálják, vajon az ottani fejlett kezelések hatékonyak lehetnek-e - írja a Mirror.

A daganatminta ott ült mellettem az autóban, annyira el akartam dobni, megsemmisíteni, elégetni, de most szükségem van rá, hogy megmentse Jay-t. Ebben a kis barna borítékban van az, ami annyi kárt okozott a fiam jövőjében, és most vele kell elindulnom Németországba. 

- nyilatkozta Toni O’Callaghan, Jay édesanyja.

Jay állapota az Egyesült Királyságban rosszabbodott, súlyos rohamok gyötörték és az orvosok azt mondták a családjának, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. Azonban az édesanyja rátalált egy reményt ígérő műtétre Törökországban és kiharcolta, hogy Jay-t kiengedjék a kórházból. Jay Törökországban „debulk” műtéten esett át, amely a daganat méretének csökkentésére irányult.

Az orvosok szerint a daganat 50–60%-át eltávolították, de a glioblasztóma nem pihen, további kezelésekre és pénzre szükséges Jay gyógyulása érdekében. Jay-nek immunterápiás checkpoint gátlókra van szüksége, amelyek felszabadítják az immunrendszert, hogy hatékonyabban pusztítsa a ráksejteket.

@saving_jay247 Jay went down to surgery at 6.30AM UK time… and he’s still in theatre. We are praying for a miracle today.🙏🏼 The surgeon had said that he is hoping to be able to remove 50-60% of the tumour before Jay starts further treatment here in the hospital. This life-saving operation & treatment plan was only possible because of the kindness & generosity that you’ve shown to us 🫶🏼 Everyone who donated, shared, & stood by us we are forever grateful 🤍 From the bottom of our hearts thank you all we really mean that ❤️ This is Jay’s second lifeline. Please keep him in your thoughts. & please keep sharing as the medical bills are still yet to be paid in full 🥺 We are a normal regular family just like yous so any donation big or small really does help to cover these medical bills x SAVING JAY ON OUR GO FUND ME PAGE ⚠️ Warning: last 8 seconds contain graphic surgical imaging. #P#PrayForJayB#BrainTumorAwarenessL#LifeLineT#ThankYouAllM#MiracleInTheMakingF#FightForJayS#SavingJayB#BrainTumorAwarenessc#cancerc#cancersucksg#glioblastomag#gbmb#braintumorr#radiotherapyc#chemoc#chemotherapyw#worriors#survivors#survivalh#helph#helpmed#donatem#medicalbillsb#boxers#surgeryg#germany2#20212#20222#20232#20242#2025m#mummyd#daddyb#boy ♬ When We Were Young - Adele

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

