„Az agydaganat, ami majdnem megölte a fiamat, az egyetlen dolog, ami megmentheti az életét”

Jay Hellis harca 2011-ben kezdődött, amikor rendszeres fejfájások kezdték gyötörni.

Agresszív agydaganattal küzd a fiatal édesapa / Fotó: Unsplash

Másodszor küzd meg az agresszív agydaganattal a fiatal édesapa

Édesanyja sürgette a vizsgálatot, majd megérkezett a hír, amit egyetlen család sem akar hallani: egy 5 cm-es daganatot találtak Jay agyában, nagyon agresszív, 4. stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak nála. Sürgősségi műtétet hajtottak végre, amely megerősítette a daganat nagyságát.

Hónapokon át tartó kimerítő kezelés következett Jay számára, de szembeszállt a félelmetes kihívásokkal, és végül jó híreket kapott. A férfi élete lassan visszatért a rendes kerékvágásba, párjával készültek lányuk érkezésére, de egy hónappal a baba születése előtt Jay rákja visszatért, és rosszabb volt, mint valaha elképzelték.

A glioblasztóma ritka, agresszív és könyörtelen, gyorsan terjed, tönkreteszi az egészséges agyszövetet, és gyakran kiújul a kezelés után is. Ez a leggyakoribb agydaganat felnőttek körében. A család mindent megtett, hogy Jay felépüljön, és külföldön is keresték a kezelési lehetőségeket. Miután édesanyja megszerezte a daganatmintát a University College London Kórházból, egy barna borítékkal útnak indult Németországba, hogy megvizsgálják, vajon az ottani fejlett kezelések hatékonyak lehetnek-e - írja a Mirror.

A daganatminta ott ült mellettem az autóban, annyira el akartam dobni, megsemmisíteni, elégetni, de most szükségem van rá, hogy megmentse Jay-t. Ebben a kis barna borítékban van az, ami annyi kárt okozott a fiam jövőjében, és most vele kell elindulnom Németországba.

- nyilatkozta Toni O’Callaghan, Jay édesanyja.

Jay állapota az Egyesült Királyságban rosszabbodott, súlyos rohamok gyötörték és az orvosok azt mondták a családjának, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. Azonban az édesanyja rátalált egy reményt ígérő műtétre Törökországban és kiharcolta, hogy Jay-t kiengedjék a kórházból. Jay Törökországban „debulk” műtéten esett át, amely a daganat méretének csökkentésére irányult.

Az orvosok szerint a daganat 50–60%-át eltávolították, de a glioblasztóma nem pihen, további kezelésekre és pénzre szükséges Jay gyógyulása érdekében. Jay-nek immunterápiás checkpoint gátlókra van szüksége, amelyek felszabadítják az immunrendszert, hogy hatékonyabban pusztítsa a ráksejteket.