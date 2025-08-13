UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Nem voltak tüneteim, mégis tele volt a testem daganattal - az orvosok hét szervemet távolították el"

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 08:30
A nő semmit sem sejtett a halálos fenyegetésről, amely a testében növekedett.

Az 50 éves Louise Altese-Isidori-nak egyáltalán nem voltak tünetei, fogalma sem volt arról, hogy a petefészekrák észrevétlenül megtámadta a testét, és már el is kezdett terjedni.

A teste tele volt rákkal, de tünetmentes volt
A rák észrevétlenül terjedt / Fotó: Pexels illusztráció

Hét szervét vesztette el a rák miatt

A manhattani nőnek hét szervét kiműtötték, és a betegséget is azért fedezték fel, mert ragaszkodott egy olyan vizsgálathoz, amelyet az orvosok feleslegesnek tartottak.

Mindenki dicsért, hogy milyen jól nézek ki. Közben tele voltam rákkal

- emlékezett vissza Altese-Isidori.

Altese-Isidori sosem gondolt rá, hogy figyelje a petefészek-egészségét, amíg a meddőségi orvosa nem ajánlotta, hogy félévente végezzenek transzvaginális ultrahangvizsgálatot. Egy másik orvos azonban legyintett, mondván, erre nincs szükség, de Altese-Isidori úgy gondolta, hogy évente egyszer el szeretné végezni ezt a vizsgálatot. Ez a döntés mentette meg az életét.

Az orvosa tavaly októberben egy nagy cisztát talált a petefészkén, vérvizsgálatot kértek, hogy kiderítsék, rákos-e. Az eredmény negatív lett, ahogy egy hónappal később a második teszt is.

A ciszta azonban megmaradt, és végül követte orvosa tanácsát, hogy távolítsák el a petefészkeit.

Ott volt a rák a vastagbelemen, a májamon, már a mellkasomban is, és én teljesen jól éreztem magam. De amikor a műtétet végző sebész meglátta az ultrahangfelvételt, elkomorodott az arca.

- mondta.

A lehető leghamarabb el kell távolítania a petefészkeit. Decemberben Altese-Isidori kés alá feküdt, azt gondolva, hogy rutinbeavatkozás vár rá. A biopszia azonban megerősítette a diagnózist: 4. stádiumú petefészekrák, a betegség legelőrehaladottabb formája, ami azt jelenti, hogy a rák már távoli szervekre is átterjedt.

Januárban ismét műtőasztalon feküdt.  Az orvos eltávolította a lépét, a vakbelét, az epehólyagját, a méhét, a petefészkeit, a petevezetékeit és a gyomorburkát - mindet rák támadta meg. A májának és a vastagbelének egy részét sikerült megmenteni, de sztómazsákot kellett viselnie, egy héttel később megkezdte a kemoterápiát.

Nemrég eltávolították a sztómazsákot, majd jött a legjobb hír: a CA 125 vértesztje normális lett.  Bár neki nem voltak tünetei, gyakran vannak figyelmeztető jelek, de ezek olyan enyhék is lehetnek, hogy sokan nem veszik komolyan. 

 A leggyakoribb tünetek: puffadás, fáradtság, gyors teltségérzés, a bél- vagy hólyagműködés megváltozása, kismedencei, hát- vagy hasi fájdalom - írja a New York Post.

 

 

 

