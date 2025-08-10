,,Tünetem nem volt” - az autójában ülve fedezte fel a rákos csomót az anyuka

Egy 34 éves édesanya azt állítja, hogy a biztonsági öv segített neki felfedezni, hogy rákos megbetegedése van, és ezzel megmentette az életét. Amikor kellemetlennek érezte az öv szorítását, próbált rajta állítani, ekkor tűnt fel neki egy kemény csomót a a nyaka oldalán.

A biztonsági öv tényleg életmentő volt / Forrás: freepik.hu

A kétgyermekes édesanya azonnal időpontot foglalt orvosához, aki vizsgálatokra küldte a csomója miatt. Egy CT vizsgálat és egy biopszia kimutatta, hogy Hodgkin-limfómája van, ami egy olyan rákos megbetegedés, amely a nyirokrendszerben alakul ki.

Soha az életben nem gondoltam volna, hogy 34 évesen rákos leszek... Úgy érzem, hogy a biztonsági öv valószínűleg megmentette az életemet, ami furcsa. Nagyon hálás vagyok érte. A dolgok nagyon másképp is alakulhattak volna számomra

-idézi a Mirror a fodrászként dolgozó Natalie-t.

A furcsa, hogy Natalie a diagnózisa előtt semmilyen tünetet nem tapasztalt, azon kívül, hogy autójában felfedezte azt a csomót.

Nagyon fittnek és egészségesnek éreztem magam. Semmilyen más tünetem nem volt. Ha nem találtam volna meg a csomót, akkor folytattam volna az életemet a normális kerékvágásban

- nyilatkozta Natalie, aki most kemoterápiás kezelésen vesz részt.

Az édesanya éppen hazafele tartott a boltból, mikor azt érezte, hogy nagyon irritálja a biztonsági öv a nyakát. Mint kiderült, a nőnek második stádiumú a rákja. Az Egyesült Királyságban évente nagyjából 2100 embernél diagnosztizálnak Hodgkin-limfómát. Ha megduzzad a nyak, ágyék vagy a hónalj, az egy figyelmeztető jele lehet a betegségnek.

Natalie, aki bevallása szerint most nem tud nem a temetésére gondolni, azt mondta, rendkívül fontos, hogy figyeljenek az emberek a testükben keletkezett változásokra. Úgy érzi, az élete darabokra hullott egy pillanat alatt.