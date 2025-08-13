"Senki nem tudta, mit rejt a mosolya" - nem látott kiutat, a mélybe vetette magát a 21 tehetség

Senki nem sejtette, hogy a 21 éves Josh Perry mosolya mennyi bántatot, szomorúságot és kétségbeesést rejtett egészen addig, mígnem a fiatal, aki előtt ott állt az egész élet, úgy döntött, a mélybe veti magát. Josh ugyanis elkeseredésében kiugrott egy belvárosi parkolóházból, amibe rögtön belehalt. Édesapja, Chris McLean kiemelte, senkinek nem volt fogalma sem arról, hogy fia mennyire szenvedett. Mint fogalmazott, Joshnak fogalma nem volt arról, mennyien szerették őt valójában, hiszen temetésén is közel 500 ember vett részt.

Közel 500-an vettek részt Josh temetésén.

A gyászoló apa most egy barátjával, Craig Morrissal együtt arra törekszik, hogy minél több pénzt gyűjtsenek a mentális egészség támogatásával foglalkozó szervezeteknek.

Josh nagyszerű nevelést kapott. Magániskolába járt, a crosby-i St Mary’s-be, ahol rögbiösztöndíjat is nyert. Nagyon tehetséges fiú volt, előtte állt az élet. A Barclays-nál dolgozott, ahol nagyon nagyra értékelték. Sosem tudod, mi zajlik az emberekben. Sajnos ezekről a problémákról nem beszélnek. Én is éltem át hasonlót, de nem beszéltem róla nyíltan. Ez az 50 év alatti férfiak legnagyobb gyilkosa, és ez nagyon szomorú. Sokan mondják, hogy légy férfi, pedig nem ezt kellene mondani, hanem azt: szólj, beszélj, mert az emberek nem beszélnek. Mosolyognak, de a mosoly mögött olyan dolgok vannak, amiket nem értünk

- közölte a gyászoló apa kiemelve, Josh is elrejtette az érzéseit mindenki elől. Azt kívánja bárcsak beszélt volna róluk vele, vagy az édesanyjával, de sajnos ez nem így történt.

Ismerőse, Craig szintén egy öngyilkosságba menekült barátja, Colin Halliday emlékére vesz részt Chrissel együtt jótékonysági sétájukon, amely során Scarboroughból Liverpoolba szeretnének eljutni gyalog.

Colint iskolás korom óta ismertem. Mindig együtt jártunk szórakozni, együtt mentünk inni. Egy nap úgy tűnik, egyszerűen elege lett. Senki sem tudja, miért. Ő volt az utolsó ember, akiről ilyet gondoltam volna. Óriási sokk volt. Hetekig nem tudtam feldolgozni, három-négy hétig dolgozni sem tudtam menni.

Josh édesapja szerint a mentális egészség témáját az iskolákban is tanítani kellene:

Úgy érzem, az öngyilkosság egyre gyakoribb. 44 éves vagyok, és idén több olyan embert ismertem, aki öngyilkosságot követett el, mint aki természetes halált halt

- idézte a gyászoló apát a Mirror.