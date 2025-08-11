„Így már nincs értelme az életemnek” – reménytelen helyzetbe került Zoltán, a komlói mozgássérült

A férfi mögött nehéz évek vannak. Sorkatonaságra jelentkezett, és az orvosi vizsgálat során derült fény rá, hogy izomsorvadásban szenved. Izmai folyamatosan zsugorodnak, és ez rányomta a bélyegét a Forgács Zoltán életére, aki azóta járja a poklok poklát. Évek hosszú sora telt el úgy, hogy Pécsen, az utcán élt. Kapualjakban, és köztéri padokon hajtotta álomra a fejét.

Forgács Zoltán már csak az emberek segítségében bízhat

Fotó: Faludi Koppány

A nehéz időszak próbára tette Forgács Zoltán életét. A sok rossz mellett, azért történt vele jó is. Ekkor talált rá kikötve Lettire, a németjuhászra, a pécsi szőlőhegyen, Megmentette, és azóta a férfi elválaszthatatlan, hű társa lett.

Forgács Zoltán hű társa Letti, a németjuhász

A nehéz évek sorát vészelték át együtt, otthon nélkül. Zoltán inkább lemondott az ételről, csakhogy Lettinek egy napot se kelljen nélkülöznie. A betegség azonban nem kíméli a férfit. Izmai folyamatosan sorvadnak, és járás és az állás is egyre nehezebb számára. Néhány éve azonban szerencsés fordulatot vett a Zoltán és Letti élete. A férfi talált munkát és lakást is a Pécshez közeli Komlón.

Éveken keresztül boldogan éltem, most azonban kezd összedőlni minden, mint egy kártyavár. Az állapotom egyre rosszabb, és egyre gyengébb is vagyok. Nyolc hónapja pedig a munkahelyemet is elveszítettem. Azóta alkalmi munkából tartom el magamat és Lettit. Sajnos nem kapkodnak utánam a munkáltatók. Bármilyen ülő és otthon végezhető munkát szívesen elvállalnék, hogy ne veszítsem el az otthonunkat

–mondja elkeseredve Zoltán, aki már lépcsőház takarítással is próbálkozott. Azonban az ő fizikális állapotában nem bírta a lépcsőzést, és már az első nap kirúgták.

Eddig szerencsém volt, mert az alkalmi munkából befolyt összeg fedezte a lakhatásomat. Félek, hogy nem lesz ez mindig így. Rengeteg, átéhezett nap van mögöttem. Már az idejét sem tudom, hogy mikor ettem utoljára meleg ételt. Már segítséget kérni is szégyellek, pedig egyedül nem tudok talpra állni. Így már nincs értelme az életemnek...

– zárja reményt vesztetten a beszélgetést a férfi, aki a lelke mélyén bízik abban, hogy felfigyelnek rá az emberek, és segítenek neki. Természetesen, szüntelenül keresi azt a munkahelyet, ahol olyan munkát tud végezni, ami az ő állapotában lehetséges. Forgács Zoltán álma, hogy az élete ismét visszatérjen a régi kerékvágásba és legalább elmondhassa, hogy nem kell félnie attól, hogy az éjszakát megint egy padon kell töltenie.